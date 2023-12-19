الضفة الغربية: اقتحامات واعتقالات … وتفجير منزل أسير في نابلس

الضفة الغربية – «القدس العربي»: فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في نابلس، فيما نفذت اقتحامات في رام الله وجنين وطولكرم والخليل وبيت لحم، في حين وجهت منظمة دولية نداء استغاثة حول الوضع الإنساني في الضفة الغربية، معتبرة أنه تجاوز الحدود.

وداهمت قوات معززة بلدة عقربا جنوب نابلس، وفجرت منزل عائلة الأسير أسامة بني فضل، فيما اندلعت مواجهات أصيب خلالها 14 فلسطينياً بحالات اختناق، كما نفذت حملة اعتقالات واسعة، وأجرت تحقيقات ميدانية مع المعتقلين.

ويقع المنزل ضمن بناية مكونة من ثلاثة طوابق، حيث يتهم جيش الاحتلال بني فضل بتنفيذ عملية حوارة التي أوقعت قتيلين في صفوف المستوطنين.

وفي رام الله، كثفت قوات إسرائيلية عملياتها في حي المصايف وبلدة بيرزيت، أما في محافظة جنين فاندلعت مواجهات بعد اقتحام بلدة يعبد، ومداهمة عدة منازل فيها.

كما شملت الاقتحامات قرية كفر اللبد شرق طولكرم، وأيضا اندلعت مواجهات في بلدة عنبتا، وبلدة كفر قدوم شرقي قلقيلية. كذلك تعرضت أريحا لمداهمات من عدة محاور، فيما جرى اقتحام عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

وفي الخليل جنوبي الضفة، وقعت مواجهات في بلدتي بني نعيم وصوريف، وأطلق الاحتلال الرصاص الحي، كما نصب حواجز عسكرية في البلدتين وفتش مركبات للمواطنين ودقق في هويات أصحابها، كما تم اقتحام مخيم الفوار وبلدة بيت أمر.

وسلمت قوات الاحتلال إخطارات بوقف العمل في ثلاثة منازل، بينها منزل أسير في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامي، محمد عوض، إن عائلة الأسير نديم صبارنة ومواطنا من عائلة الزعاقيق ومواطنا ثالثا، سلموا إخطارات بوقف البناء في ثلاثة منازل في منطقة «بيت زعتة»، في بيت أمر. كما جرى ردم بئر زراعية لعائلة الخطيب.

كذلك تم اقتحام قريتي الولجة وزعترة في بيت لحم ومصادرة مركبات فلسطينية.

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون مصلين داخل الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، حيث أطلقوا عليهم الفلفل الحارق، مما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق وحروق.

كذلك شرع مستوطنون بشق طريق استيطاني على أراضي المواطنين في جبل الريسان غرب رام الله.

وقال رئيس مجلس قروي كفر نعمة رأفت خليفة في حديث صحافي، إن آليات تابعة للمستوطنين شرعت بشق طريق استعماري على أراضي المواطنين التي تتوسط قرى رأس كركر وخربثا بني حارث وكفر نعمة.

وتابع: «الطريق الاستيطاني يقع في الأراضي المصنفة «ج»، وضمن أكثر من 600 دونم استولت عليها إسرائيل بقرار عسكري منذ أكثر من 4 سنوات».

وحذر من استغلال المستعمرين المسلحين للوضع السياسي لترسيخ أمر واقع على الأرض وفرضه. يشار إلى أن حكومة الاحتلال قررت في عام 2019 تحويل قمة جبل الريسان إلى بؤرة استعمارية، وشهدت مواجهات مستمرة بين سكان القرى هناك وجنود إسرائيليين، فيما لم يكتفِ المستعمرون بالاستيلاء عليه، بل عمدوا إلى تقطيع الأشجار وتغيير معالم المنطقة وحرمان السكان من الوصول إليها.

وفي سياق متصل، أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال، واعتُقل آخران من محافظة رام الله والبيرة، وتم الاستيلاء على مركبة في بيرزيت شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن مواطنا أصيب بالرصاص المغلف بالمطاط في القدم خلال اقتحام قوات الاحتلال حي المصايف في مدينة رام الله، واعتقلت الشاب مجد البرغوثي بعد مداهمة منزله، كما حاصرت مسجد الإسراء ومنعت خروج المصلين.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم اعتقال الشاب أمير إلياس صايج (27 عاما) من بلدة بيرزيت، وجرى الاستيلاء على مركبته.

وفي السياق ذاته، أصيب طفل وشابة، واعتقل مواطنان عقب اقتحام قرية دير نظام شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت القرية، وأطلقت قنابل الغاز السام والرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة طفل وشابة بالرصاص الحي في الأطراف. وأشارت إلى اعتقال الشابين محمد جمال التميمي (25 عاما)، ورامز محمد يحيى التميمي (25 عاما) خلال الاقتحام.

وفي قلقيلية، أصيب 3 مواطنين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عزون شرق قلقيلية.

وقالت مصادر محلية إن مواجهات اندلعت على المدخل الرئيسي للبلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز صوب المواطنين، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي أسفل البطن، ومواطنين آخرين بجروح طفيفة بشظايا الرصاص.

وكانت قوات الاحتلال أجبرت أصحاب محلات تجارية عند مدخل بلدة عزون على إغلاقها.

وتحدثت مصادر محلية عن اقتحام البلدة، بالتحديد المنطقة الشمالية، وإجبار أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها، وعددها 15 محلا تجاريا، دون معرفة الأسباب.

وكانت قوات إسرائيلية قد أغلقت المدخل الرئيس للبلدة بالبوابة الحديدية، ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما يضطر المواطنين إلى سلك طرق بديلة فرعية للوصول إلى أماكنهم المقصودة.

كما شرع الاحتلال في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي TD تجريف مساحات من أراضي البلدة في المنطقة ذاتها، بهدف توسعة الشارع الاستعماري رقم (55)، الرابط بين مدينتي قلقيلية ونابلس. ووصفت منظمة «أطباء بلا حدود» الوضع الإنساني في الضفة الغربية خاصة في مدينة جنين بأنه قد تجاوز الحدود، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق المواطنين

وأوضحت منسقة «أطباء بلا حدود» في جنين، لوز سافيدرا في تصريح صحافي، أن العنف ضد المدنيين تزايد منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، إذ ارتفعت الهجمات على مؤسسات الرعاية الصحية بشكل كبير وأصبحت ممنهجة، كما أن تدمير الطرق والبنية التحتية مثل أنابيب المياه وشبكات الصرف الصحي أمر مقلق أيضا.

وأضافت: «في الأسابيع القليلة الماضية، حاصرت القوات الإسرائيلية مستشفيات عديدة في جنين، ما تسبب بعرقلة مباشرة للرعاية الصحية، حتى أنها أطلقت النار على فتى في مجمع مستشفى خليل سليمان وأردته قتيلاً، وللأسف أصبحت إعاقة الرعاية الصحية ممارسة شائعة خلال كل توغل، حيث تحاصر القوات الإسرائيلية مستشفيات عدة، بما في ذلك المستشفى العام، وإطلاق الجنود الرصاص الحي والغاز السام على المستشفى عدة مرات، وإجبار المسعفين على التعري والركوع في الشارع».

وأضافت أن المنع المستمر للوصول إلى الرعاية الصحية يعرض حياة المواطنين في مخيم جنين الى الخطر، في ظل أن هذه الإجراءات أصبحت معتادة في كل اقتحام لجنين ومخيمها.

وشددت: «لا يمكننا توفير العلاج للجرحى الذين لا يتمكنون من الوصول إلى المستشفى، ويجب أن يكون الأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج قادرين على الوصول بأمان إلى الخدمات الطبية، وتجب حماية المرافق الصحية».

في غضون ذلك أوقف الجيش الإسرائيلي الأنشطة العملياتية لوحدة «سيفر همدبار» (كتاب الصحراء)، التي تقوم على وجه التحديد بتجنيد «فتية التلال» من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية للخدمة العسكرية.

وأفادت صحيفة «هآرتس» العبرية بأن وقف نشاط الوحدة سيستمر حتى يتم اتخاذ قرار بشأن إغلاق الوحدة، وما يجب القيام به مع أفرادها.

وأوضحت أن هذا القرار اتخذ بعد سلسلة من الأحداث التي تصرف فيها جنود الوحدة بشكل عنيف تجاه الفلسطينيين، وعلى ضوء ادعاءات في الجيش حول أداء القادة في الوحدة.

ومع بدء نشر منشورات عن حوادث عنف تورط فيها جنود الوحدة في السنوات الأخيرة، قال الجيش الإسرائيلي إنه تم تجنيد «الفتية» في وظائف قصّاصي الأثر للاستفادة من المهارات التي اكتسبوها في رعي الأغنام.

وتصدرت الوحدة عناوين الأخبار بسبب الجندي من أفراد الوحدة، الذي قتل المستوطن يوفال كاستيلمان بالرصاص في العملية الذي وقعت في القدس الأسبوع الماضي.

وكانت الصحيفة قد نشرت قبل أشهر أن جنودا من الوحدة، إلى جانب مستوطنين، شاركوا في التنكيل بالفلسطينيين والناشطين اليساريين في قرية وادي السيق الفلسطينية.

وعلى مدار يوم كامل، قام الجنود والمستوطنون بضرب ثلاثة فلسطينيين ضربا مبرحا، وجردوهم من ملابسهم والتقطوا لهم صورا بملابسهم الداخلية.

وقاموا بالتبول على اثنين منهم وإطفاء سجائر مشتعلة بأجسادهم.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه تم فتح تحقيق في هذه المسألة، وتمت إقالة قائد القوة.

وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، تم تصوير جندي من الوحدة وهو في إجازة مع مستوطن آخر، بينما كانا يهاجمان الفلسطينيين بالقرب من مستوطنة معاليه حيفر، ويوقفان سيارة فلسطينية ويجريان تفتيشا بها.

وفي شهر آب/ أغسطس الماضي، تم تصوير جندي آخر من الوحدة يقتحم منزل في قرية بدوية في الضفة الغربية دون إذن.

شجار حاد

وفي سياق آخر، قالت القناة الـ «13» الإسرائيلية، إن شجارا حادا وقع بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ورئيس الأركان هرتسي هليفي، خلال اجتماع مجلس الوزراء على خلفية محاكمة جنود اقتحموا مسجدا ودنسوه في مخيم جنين.

وفي وقت سابق صرح بن غفير أنه سيستمر في توزيع أكبر عدد ممكن من الأسلحة على المؤهلين، قائلا إنه لن تردعه أي حملة سياسية لوقف توزيعه للأسلحة.

ونشرت القناة أن حالة التلاسن والصراخ بين بن غفير وهاليفي، تمت خلال جلسة الكابينيت، على خلفيّة «معاقبة» جنود اقتحموا مسجداً في جنين.

وحسب القناة الإسرائيلية فإنّ هاليفي صرخ على بن غفير قائلًا: «لا تهدّدني».