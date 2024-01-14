الضفة الغربية: الاحتلال يقتل 4 فلسطينيين في الخليل واريحا أحدهم طفل

نابلس – «القدس العربي» : قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربعة فلسطينيين بينهم طفل في هجمات متفرقة في أريحا والخليل، ما رفع عدد الشهداء في الضفة الغربية، إلى 350 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

وقُتل الشابان أحمد موسى محمد جبارين، وجلال عيسى محمد جبارين، برصاص الاحتلال في منطقة واد الريم قرب بلدة سعير شمال شرق الخليل. وتسلمت جمعية الهلال الأحمر جثمانيهما.

وقبل ذلك استشهد فلسطيني وأصيب آخر برصاص قوات إسرائيلية متمركزة قرب البلدة ذاتها.

وقد تمكن فلسطينيان من الوصول الى مدخل مستوطنة متساد في مجمع غوش عتصيون (المقام على أراضٍ فلسطينية بين بيت لحم والخليل)، وأطلقا النار على قوة لجيش الاحتلال، حيث استشهد أحدهما، وأصيب الآخر بجروح.

فيما أفاد شهود عيان بأن مركبات الإسعاف التابعة للاحتلال هرعت إلى مكان عملية إطلاق النار قرب تجمع «غوش عتصيون».

وأفادت تقارير عبرية بأن مركبة استقلها فلسطينيان اقتربت من مزرعة استيطانية في المنطقة، حيث توجد عناصر في الجيش، وادعت أنهما حاولا استهداف قوات الاحتلال بعملية إطلاق نار.

وذكرت أن الجنود ردوا بإطلاق نار مكثف استهدف المركبة الفلسطينية، بزعم أنها حاولت اختراق أحد الحواجز في المنطقة، الأمر الذي أسفر عن استشهاد أحدهما وإصابة الآخر بجراح لم تتضح طبيعتها بعد.

وارتفع عدد الشهداء على يد جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية إلى 350 شهيدا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حيث كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في الضفة الغربية، وزاد من وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات. وأسفر التصعيد الإسرائيلي عن إصابة نحو 4 آلاف فلسطيني بينهم 593 طفلا وفق وزارة الصحة، واعتقال نحو 5822 وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

وفي أريحا، استشهد طفل، في مخيم عين السلطان شمال مدينة أريحا.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد الطفل لؤي الصوفي (14 عاما) من مخيم عين السلطان، متأثرا بإصابته في الصدر، عقب استهداف قوات الاحتلال المواطنين بالرصاص الحي خلال اقتحامها المخيم، وتم نقله إلى مستشفى أريحا الحكومي.

وأفادت مصادر محلية أن الشهيد الصوفي قدم من الأردن لحضور مناسبة زواج شقيقته يوم الجمعة المقبل وأثناء وجوده أمام منزل أخواله في مخيم عين السلطان قام الاحتلال بإطلاق النار عليه ليرتقي شهيداً. وكان جنود إسرائيليون قد اقتحموا مخيمي عين السلطان وعقبة جبر في أريحا من المدخلين الشمالي والجنوبي للمدينة، وانتشروا في شوارعهما.

وفي جنين، شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات وتفتيش في مناطق مختلفة تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات في جنين ومخيمها أسفرت عن إصابة عدد من الشبان بجروح متفاوتة.

وأفادت مصادر محلية أن عددا من الآليات العسكرية تساندها جرافات، اقتحمت المدينة من شارع جنين الناصرة.

وتحدثت عن مداهمة عدة أحياء في المدينة، واندلاع مواجهات عنيفة عند دوار السينما، وحي الخروبة، وداور البطيخة، وأطراف المخيم.

وداهم المهاجمون محيط مستشفى جنين الحكومي وأزالوا البسطات من أمامه، وجرفوا الشوارع في محيطه، وأوقفوا مركبة إسعاف وفتشوها، وكذلك داهموا محيط مستشفى الأم،.فيما جرفت جرافة عسكرية شارع حيفا غرب المدينة.

وأوضح شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على الطواقم الصحافية أثناء تغطيتها العدوان على مدينة جنين، فيما بدأت بمحاصرة أطراف مخيم جنين، وتجريف الشوارع وتدمير البنية التحتية في المدينة ومحيط المخيم، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة الإسرائيلية. كما اقتحمت المخيم، واندلعت مواجهات عنيفة في الأحياء، بالتزامن مع استمرار تجريف الشوارع وتدمير البنية التحتية.

وشنت حملة مداهمات للمنازل في المخيم الجديد وحي الوهدان. وفي طوباس، أُصيب 10 شبان خلال اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر بأن 10 شبان أصيبوا، 5 منهم بالرصاص الحي في الأطراف السفلية والعلوية، و5 بشظايا الرصاص الحي.

وأكدت طواقم الإسعاف أن جنود الاحتلال أعاقوا عمل الطواقم، وقامت دورية عسكرية بصدم مركبة إسعاف، إضافة لقيامهم بإيقاف وتفتيش مركبة إسعاف أخرى.

وتخلل اقتحام المخيم انتشار لمشاة وقناصة الاحتلال، فيما سمعت أصوات انفجارات وإطلاق نار من داخل المخيم بين الفينة والأخرى، وعملت جرافة الاحتلال على إحداث تدمير وأضرار في بعض المحلات التجارية وسط المخيم.

وكانت قوات إسرائيلية قد اقتحمت المخيم من جهة حاجز الحمرا العسكري، ودفعت بتعزيزات عسكرية إضافية إلى المخيم، وسط تحليق مكثف من طائرات الاستطلاع، حيث استمرت عملية اقتحام المخيم حوالى سبع ساعات.

وتركزت الاقتحامات والاشتباكات إلى جانب جنين وطوباس، في محافظات قلقيلية، ونابلس، وسلفيت، ورام الله والبيرة، والخليل، تم خلالها اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات. وطالت عمليات الاقتحام بلدات المزرعة الغربية، وعارورة، وبيرزيت، ومخيم الجلزون، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عرفات عبد الحي البرغوثي من منزله في قرية بيت ريما. واعتقل شاب قرب حاجز شعفاط شمال القدس المحتلة بعد ضربه والاعتداء عليه.

وفي محافظة نابلس، جرى اقتحام عدة أحياء في مدينة نابلس، واعتقل الشابان أيسر عليوي من زواتا، ومجاهد خرستاني، من الجبل الشمالي، كما اعتقل الشابين حمزة دويكات وحازم جودة من داخل مركبتها في حي التعاون.

وفي بلدة بيت إمرين شمال نابلس، اعتقل الطالب في جامعة النجاح براء حسون بعد اقتحام منزله في البلدة.

وتعرض مخيم العروب وبلدتا بيت أمر وبني نعيم، قضاء الخليل، للمداهمة، وجرى اقتحم منازل والاستيلاء على مركبات، وسط اعتقالات.

وطالت الاقتحامات كذلك بلدة بديا غرب سلفيت، واعتقل عمال غزة كافة الذين كانوا في البلدة، كما اقتحمت مدينة قلقيلية وسط مداهمة عدد من المنازل، واعتدي على ساكنيها.

ولم يسلم من الهجمات منزل الشهيد علاء نزال في حي دائرة السير في مدينة قلقيلية، ومنزل أحد المطاردين في حارة السفيري في المدينة.

وفي سياق متصل، أخطرت قوات الاحتلال أربعة مساكن بوقف البناء فيها وفي بركة مياه زراعية، في قرية فروش بيت دجن شرق نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي فروش بيت دجن عازم حج محمد، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وشرعت بتوزيع إخطارات بوقف البناء في أربعة مساكن وبركة مياه زراعية، في فروش بيت دجن.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت عددا من المنازل والمنشآت قبل أسابيع في القرية، كما وزعت مؤخرا عشرات الإخطارات بالهدم ووقف البناء في القرية.

وفي القدس، جددت إسرائيل قرار منع محافظ القدس، عضو المجلس الثوري لحركة «فتح» عدنان غيث، من دخول الضفة.

وقالت محافظة القدس في بيان صحافي، إن مخابرات الاحتلال سلمت المحافظ غيث، قرارا بنية حكومة الاحتلال تجديد قرارها السابق الخاص بإبعاده عن الضفة.

وأضافت أن المحافظ غيث يخضع لحبس منزلي في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى منذ أكثر من سنة ونصف السنة، وكانت قد صدرت بحقه أربعة قرارات عسكرية منذ توليه مهامه كمحافظ للقدس المحتلة قبل أكثر من خمس سنوات تجدد بشكل دوري.