الضفة الغربية.. بين “هدوء غريب” وتسونامي مرتقب

ميخائيل ميلشتاين

إعلان الوزير سموتريتش الأسبوع الماضي عن إقرار خطط البناء في المنطقة E1 قرب القدس، ترافق بإيضاح بأن الخطة تشكل “مسماراً آخر في نعش فكرة الدولة الفلسطينية”. وقد أثار الأمر صدى محدوداً نسبياً في إسرائيل، التي تركز على المعركة في غزة وعدد لا يحصى من الشروخ الداخلية، لكن الساحة الدولية ردت بتنديد حاد للإعلان، تنديداً وقعت عليه أيضاً دول صديقة لإسرائيل.

أفعال وأقوال كهذه في سياق “يهودا والسامرة”، تضمن للتسونامي السياسي أن يوصف بقوة هائلة، دون أن يكون لإسرائيل قدرة على صده. التحدي المركزي ليس للإعلانات الرمزية، بل قيود في مجالات الاقتصاد، وعلاقات العلوم والأكاديميا التي تطل شراراتها الآن، وستؤثر على حياة عموم الإسرائيليين. ليست القصة المركزية في التسونامي الحالي الذي ينبع من انعدام توافق عميق وأصيل من جانب معظم دول العالم مع السلوك الحالي لإسرائيل في السياق الفلسطيني.

يقف مواطنو إسرائيل أمام فجوة في الموضوع الفلسطيني، ولا يتلقون جواباً واضحاً من رئيس الوزراء الذي يراوح بين نهج صقري – مثلاً حين يتبنى بحرارة خريطة معلقة على الحائط تعكس “بلاد إسرائيل الموسعة”، التي تتضمن جزءاً من مصر والأردن وسوريا ولبنان والعراق، وموقف معقد مرقق نسبياً أبداه في زيارته الأخيرة إلى واشنطن، حين تحدث (بغموض) عن إمكانية إدارة ذاتية فلسطينية. إن القول بأن النقد الدولي ينبع من اللاسامية أو من كراهية إسرائيل جاء ليزرع في الإسرائيليين إحساساً بأن الهجوم جماعي، ليجمع الناس حول القيادة، وليدافع عن قرارات موضع خلاف في الداخل، وعن مواقف تتعارض مع مواقف قسم كبير من الشعب.

مثلما في غزة وفي “يهودا والسامرة”، أصبحت رؤيا حزب واحد في الائتلاف هي أجندة الحكومة كلها، وليس واضحاً ما هو موقف الليكود من الموضوع وكيف يختلف عن موقف سموتريتش. وزير المالية نفسه يدعي أن فرصة تاريخية نشأت لتغيير DNA الضفة من خلال تكثيف الاستيطان، وأن هدفه الوصول إلى نقطة لا عودة، بحيث لو سقطت حكومة اليمين فلا إمكانية لتنفيذ أي فصل بين الشعبين في المستقبل.

ما يجري الآن في “يهودا والسامرة” يوفر إطلالة لما هو متوقع في غزة: تغيير دراماتيكي للواقع تمضي به أقلية تغلف رؤياها الفكرية بغطاء “استراتيجية واعية” و”تعلم أخطاء 7 أكتوبر”، ويتاح بسبب ظروف سياسية عابثة. كل هذا دون أن يُسأل رأي الإسرائيليين الذين لا يفهمون التداعيات الدراماتيكية المرتقبة على طابع الدولة، وعلاقاتها مع العالم والحياة اليومية.

ومن تحت الرادار، يُصمم واقع جديد في “يهودا والسامرة” يقوم على فرضيتين أساسيتين: الأولى أن واشنطن ستكون إلى جانب إسرائيل إلى الأبد وستدعمها حتى لو اتخذت خطوات ضم هناك وفي غزة. وهكذا تقلص إسرائيل مجال مناورتها السياسية، في ظل مس بالعلاقة مع دول أساس في الغرب (مثلما يتضح تجاه فرنسا وأستراليا) وبالطبع لا تأخذ بالحسبان التقلبات التي تميز عهد ترامب، وكذا إمكانية اتخاذ سياسة مختلفة تماماً لاحقاً.

الفرضية الثانية أنه لا حاجة لمراعاة الرأي العام العالمي، وهو قول يتماثل مع فكرة “لا تراعي الأغيار”، وبموجبها لا بأس في تحمل الأضرار من جانب الساحة الدولية مقابل تحقيق رؤيا وحدة البلاد. كل هذا، في ظل استخدام مفاهيم توراتية مثل عقيدة يهوشع بن نون، أو القضاء على عملاق، التي لا تنسجم مع قيم إسرائيل، والتي تثير في العالم شك إزاء تغيير يجري في طابعها. والأخطر هو السير المتسارع المدعوم من كثيرين في الحكومة، إلى واقع الدولة الواحدة، وهدف مركزي في خطة الحسم التي نشرها سموتريتش في 2017، يقوم في إطارها كيان واحد بين البحر والنهر، وفيها شعبان بحجم مشابه لكنهما ذوا مكانة مدنية مختلفة. هذا تهديد للرؤيا الصهيونية: نمط حياة من المواجهة “البلقانية”، وعزلة دولية في ضوء وضع الأبرتهايد، وأساساً – ميزان ديمغرافي هش.

الفلسطينيون يستقبلون التغييرات الدراماتيكية بهدوء غريب، بعيداً جداً عن الردع الاستراتيجي بشأن انتفاضة ثالثة وتفكك السلطة، الأمر الذي كانت تطرحه محافل الأمن في العقد الأخير. ينبع الأمر من يأس مزدوج: سواء من إمكانية تسوية سياسية، أم من القيادات الفلسطينية. عقب ذلك، يتعاظم في “يهودا والسامرة”، وبخاصة لدى الجيل الشاب، تأييد لفكرة الدولة الواحدة، شريطة أن تترافق ومواطنة كاملة، بما في ذلك حق الاقتراع.

إن محدثي التغيير في “يهودا والسامرة” وفي غزة، يهاجمون مهندسي أوسلو وفك الارتباط بشدة، وبدعوى أنهم عملوا بخلاف موقف الشعب ومحقون في أن الخطوات في المسائل الإقليمية -وهو موضوع مشحون في المجتمع الإسرائيلي يثير جدالات مريرة– يجب أن تقف أمام اختبار الجمهور (الأمر الذي كان مطلوباً في 1993 وفي 2005). عملياً، من ينتقد سوابق الماضي يفرضون رؤياهم بدلاً من طرح الموضوع على الحسم في استفتاء شعبي أو في انتخابات.

إن إخطار التسونامي بدأ يتحقق الآن، لكن ما زالت ذروته أمامنا، على ما يبدو في الشهر القادم. في هذه الأثناء، ينشأ إخطار خطير يتعلق بالدولة الواحدة – سيناريو تندفع إليه إسرائيل، في ظل ابتلاع هادئ لـ “يهودا والسامرة”. إلى جانب مطالبة شرعية بفهم أهداف معركة غزة الاستراتيجية، يجدر بالجمهور أن يطرح أسئلة ثاقبة للقيادة بشأن “يهودا والسامرة” أيضاً – ساحة خلفية هادئة ظاهراً، ربما تشكل مصدراً لكارثة استراتيجية.

يديعوت أحرونوت 24/8/2025