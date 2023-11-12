الضفة الغربية: تشييع شهيدين واحتجاز جثمان ثالث… واقتحامات ومواجهات

جنين – نابلس – سلفيت – «القدس العربي»: قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مواطنين، اثنان في جنين، وثالث في نابلس خلال اقتحامات ليلية نفذت فيها حملة اعتقالات هي الأوسع منذ 20 عاما.

واستشهد الشاب منتصر سيف 34 عاما، في بلدة برقة شمال مدينة نابلس، متأثرا بجروحه التي أصيب بها، قبل أيام، كما أصيب اثنان بجروح متوسطة في الأطراف السفلية، وتم اعتقالهما، واحتجاز جثمان الشهيد.

وتعرضت القرية لمداهمات وتفتيش منازل، فضلا عن تفجير مركبة المواطن محمود حجة عقب اعتقاله. كما اعتُقل أمين سر حركة “فتح” في القرية شادي أبو عمر، عقب مداهمة منزله وتخريب محتوياته.

«جريمة إعدام»

واعتبرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ما جرى بحق الشهيد سيف “جريمة إعدام”.

وزادت في بيان أن “عملية اغتيال وإعدام الأسير المحرر سيف يأتي في سياق ملاحقة الأسرى المحررين، والنيل منهم، ومن أسرهم، ضمن سياسة تنكيل ممنهجة بهم، واستهداف لاستقرارهم، سواء بالاعتقال أو القتل”.

وأوضحت أن “الأسير سيف اعتقل بتاريخ 19/2/2007، وأمضى محكوميته كاملة، وبدأ يخطط لإنشاء حياة يتجاوز من خلالها آلام ومصاعب السنوات الطويلة التي أمضاها داخل الأسر، وجد نفسه مجدداً فريسة لهذا الاحتلال الدموي”.

وفي جنين، شيعت جماهير غفيرة جثمان الشهيد وسام جمال حمران (21 عاما) في بلدة عرابة.

وانطلق موكب التشييع من منزل العائلة بعد إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبل أن يؤدي المشيعون الصلاة على جثمانه، ويوارى الثرى في مقبرة البلدة.

وأفاد رئيس بلدية عرابة، أحمد العارضة، بأن فرقة مشاة من قوات الاحتلال اقتحمت الحي الغربي للبلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، مشيرا إلى أن القوات المهاجمة أعدمت الشاب حمران بدم بارد بعد إطلاق الرصاص مباشرة عليه.

وفي المدينة ذاتها شيع آلاف المواطنين من المحافظة جثمان الشهيد أمير ماهر القيسي عرقاوي (19 عاما)، من حي جبل أبو ظهير، إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء في الحي الغربي من المدينة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، وصولا إلى منزل عائلته، حيث ألقيت نظرة الوداع على جثمانه، ومن ثم أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه في مسجد جنين الكبير، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة البلدة.

واستشهد عرقاوي عقب اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها، بالإضافة إلى إصابة طفل وشاب آخر.

كذلك شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات وتفتيش واسعة في الضفة الغربية والقدس، تخللتها مواجهات وإصابات في بعض المناطق واعتقالات طالت العشرات من المواطنين، فيما دارت اشتباكات في بعض المواقع استهدفت القوات المقتحمة.

وأصيب عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات في عدة مدن وبلدات ومخيمات في الضفة، حيث جرح شابان خلال اقتحام طوباس. وأغلق شبان شوارع المدينة بالإطارات المطاطية المشتعلة، لإعاقة اقتحام قوات الاحتلال، التي دفعت بتعزيزات كبيرة ودارت اشتباكات قرب مفترق تياسير، وعند دوار الشهداء، وفجر مسلحون عبوة محلية الصنع بإحدى الآليات العسكرية.

وفي محافظة نابلس، دارت مواجهات عقب اقتحام بلدة برقة بعدد كبير من الآليات العسكرية، وتفجير مركبة المواطن محمود حجة عقب اعتقاله.

كذلك أعادت قوات الاحتلال إغلاق الطريق الرئيسي بين بلدة بيت فوريك وخربة طانا. وأفادت مصادر محلية بأن جنودا إسرائيليين كانوا قد أغلقوا الطريق ذاته مساء أول أمس، وقام أهالي البلدة بفتحها، ثم أعادت إغلاقها أمس بالسواتر الترابية، وحفر نفق في المكان، لإعاقة مرور المواطنين منها وإليها.

يذكر أن المستوطنين وجيش الاحتلال هدموا الخربة قبل أيام، وأجبروا 20 عائلة على مغادرة مساكنها.

وفي قلقيلية، سمع دوي إطلاق نار عقب اقتحام المدينة من قبل قوات إسرائيلية، وأطلقت النيران باتجاه إحدى المركبات في منطقة صوفين، دون وقوع إصابات.

في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم، وانتشرت في عدد من أحيائها. واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة، واعتُقل الشيخ ليث عتيلي الذي يعمل إمام مسجد بعد تفجير باب منزله، كما اعتُقل الشاب عبد الله أكرم أبو الرب بعد مداهمة منزله بالقرب من المسجد القديم في طولكرم.

اقتلاع أشجار

إلى ذلك، اقتلع مستوطنون عشرات أشجار الزيتون المعمرة في بلدة كفر الديك، غرب سلفيت.

وأفاد المواطن أنور الديك في حديث صحافي أن مستوطنون اقتلعوا نحو 70 شجرة زيتون معمرة من أرضه البالغة مساحتها 20 دونما، والواقعة في منطقة “خلة أبو مظهر” غرب البلدة، والمحاذية لمستعمرتي “علي زهاف وليشيم” المقامتين على أراضي المواطنين.

وتشهد البلدة تصاعدا في اعتداءات قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين في الآونة الأخيرة، بهدف الاستيلاء على المزيد من الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني.

وفي ملف الاعتقالات، شنّ الاحتلال حملة اعتقالات جديدة في الضّفة، طالت أكثر من (40) فلسطينياً، بينهم طفلان.

وقالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، إن الحملة تركزت في الخليل، وطالت على الأقل 20 فلسطينياً، فيما توزعت عمليات الاعتقال في محافظات نابلس، ورام الله، والقدس، وطولكرم، وجنين.

ورافقت الحملة عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في المنازل، واعتقال مجموعة من الفلسطينيين كرهائن، ومصادرة مركبة.

وارتفعت حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، إلى نحو (2470) حالة، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأكّدت هيئة الأسرى ونادي الأسير أنّ الاحتلال يواصل حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل كبير بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المعتقلين وعائلاتهم، وذلك إلى جانب جريمة الإعدامات الميدانية المتواصلة.

في حين قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه “منذ نشوب الحرب الراهنة تم اعتقال ما يزيد عن 1570 مطلوبا في أنحاء الضفة الغربية، حيث ينتمي ما يزيد عن 950 منهم إلى منظمة حماس”. وأفاد بأنه اعتقل الليلة الماضية ( أول أمس) 15 فلسطينيا في أنحاء الضفة الغربية، بينهم 6 ينتمون لحركة “حماس”، وفقا للبيان.