الضفة الغربية.. جيش الاحتلال يقصف بناية سكنية في طولكرم- (شاهد)

آليات عسكرية إسرائيلية في مداهمة سابقة لمخيم جنين في الضفة الغربية

رام الله: قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بقذيفة “أنيرجا”، السبت، بناية سكنية بعد محاصرتها في حارة السلام بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكر شهود عيان، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية وجرافات إلى طولكرم، وفرض حصارا على بناية سكنية في حارة السلام، القريبة من مخيم نور شمس.

وأوضح الشهود أن الجيش أطلق قذيفة “أنيرجا” واحدة على الأقل باتجاه شقة سكنية في المنطقة، دون معرفة مصير من بداخلها.

🚨القوات الإسرائيلية تستهدف بقذيفة انيرجا منزل محاصر في حي السلام شرق طولكرم . pic.twitter.com/0gqNr1oOCh — بالعربية | BRICS PLUS (@BRICSPLUSA) October 26, 2024

ولفتوا إلى أن جرافة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بدأت هدم أجزاء من الشقة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” عن مصادر محلية، أن “جنود الاحتلال استدعوا والد ووالدة أحد الشبان المحاصرين (في الشقة)، واستخدموهما دروعا بشرية للضغط على نجلهما لتسليم نفسه”.

جرافة الاحتلال تشرع بهدم الشقة السكنية المحاصرة والتي استهدفها بقذائف "إنيرجا" في حي السلام بطولكرم.#طولكرم pic.twitter.com/SAcP9aprQ0 — قناة العالم (@v_alalamnews) October 26, 2024

وبينت الوكالة أن “مواطنين من سكان الحي تلقوا اتصالات هاتفية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، تطالبهم بمغادرة منازلهم في البناية السكنية، التي تتواجد فيها الشقة المحاصرة”.

واندلعت مواجهات في محيط البناية المحاصرة، أطلق خلالها جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الصوت، وفق الشهود.

وفي السياق، أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان على تلغرام، أن مقاتليها “استهدفوا قوات الاحتلال في حارة السلام، وعلى مدخل مخيم طولكرم، بصليات كثيفة من الرصاص”.

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قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية باتجاه المنزل المحاصر في حارة السلام شرق طولكرم pic.twitter.com/vTnZ846pZf — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) October 26, 2024

وسبق أن تعرضت مدينة طولكرم ومخيماها لاقتحامات إسرائيلية عديدة أسفرت عن شهداء وجرحى فلسطينيين، وتدمير واسع في البنية التحتية.

(الأناضول)