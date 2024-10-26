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الضفة الغربية.. جيش الاحتلال يقصف بناية سكنية في طولكرم- (شاهد)

26 - أكتوبر - 2024

آليات عسكرية إسرائيلية في مداهمة سابقة لمخيم جنين في الضفة الغربية

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رام الله: قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بقذيفة “أنيرجا”، السبت، بناية سكنية بعد محاصرتها في حارة السلام بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكر شهود عيان، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية وجرافات إلى طولكرم، وفرض حصارا على بناية سكنية في حارة السلام، القريبة من مخيم نور شمس.

وأوضح الشهود أن الجيش أطلق قذيفة “أنيرجا” واحدة على الأقل باتجاه شقة سكنية في المنطقة، دون معرفة مصير من بداخلها.

ولفتوا إلى أن جرافة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بدأت هدم أجزاء من الشقة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” عن مصادر محلية، أن “جنود الاحتلال استدعوا والد ووالدة أحد الشبان المحاصرين (في الشقة)، واستخدموهما دروعا بشرية للضغط على نجلهما لتسليم نفسه”.

وبينت الوكالة أن “مواطنين من سكان الحي تلقوا اتصالات هاتفية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، تطالبهم بمغادرة منازلهم في البناية السكنية، التي تتواجد فيها الشقة المحاصرة”.

واندلعت مواجهات في محيط البناية المحاصرة، أطلق خلالها جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الصوت، وفق الشهود.

وفي السياق، أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان على تلغرام، أن مقاتليها “استهدفوا قوات الاحتلال في حارة السلام، وعلى مدخل مخيم طولكرم، بصليات كثيفة من الرصاص”.

وسبق أن تعرضت مدينة طولكرم ومخيماها لاقتحامات إسرائيلية عديدة أسفرت عن شهداء وجرحى فلسطينيين، وتدمير واسع في البنية التحتية.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 26, 2024 الساعة 11:47 ص

    الإبادة الصهيو أمريكية بحق الفلسطينيين تنتقل الآن من غزة العزة إلى الضفة الغربية يا عينيا، فحاصر حصارك أيها المقاوم الفلسطيني الحر فإما أن تكون أو لا تكون فلسطين فالمعركة معركة وجود وحق الرب المعبود وشاهد ومشهود إن النصر حليف المقاومة الفلسطينية الباسلة الشجاعة التي ستحرر فلسطين والأقصى المبارك من قبضة عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الألمانية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة التي تعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥🚀

    رد

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