الضفة الغربية.. مليون دولار منحة من اليابان لمخيم جنين

القدس: أعلنت اليابان، الثلاثاء، تقديم منحة طارئة بقيمة مليون دولار لمخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية بعد ما شهد عملية عسكرية إسرائيلية في يوليو/ تموز الماضي.

جاء ذلك في بيان أصدره المكتب التمثيلي لليابان في فلسطين، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية “وفا”.

وقال البيان: “قدمت الحكومة اليابانية منحة طارئة بقيمة مليون دولار لمخيم جنين، الذي تعرض لأضرار جسيمة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير عليه في يوليو المنصرم”.

وأضاف: “اليابان ستنفذ من خلال هذه المنحة، المساعدة الإنسانية في مجالات مثل الصرف الصحي، والصحة، والاستجابة للذخائر غير المنفجرة، من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)”.

ولفت البيان إلى أن “حكومة اليابان ستواصل جهودها نحو بناء الثقة بين الأطراف المعنية لتحقيق حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط”.

وفي 3 يوليو الماضي، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية استمرت نحو 48 ساعة في مدينة جنين ومخيمها استخدمت فيها مروحيات وطائرات مسيرة وقوات برية بزعم ملاحقة مسلحين.

وأسفرت العملية التي اعتبرت الأكبر منذ أكثر من 20 عاما، عن استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة نحو 140 آخرين، بجانب أضرار طالت البنية التحتية للمخيم.

(وكالات)