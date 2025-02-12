الضفة.. “القسام” تعلن قتل وجرح عسكريين إسرائيليين بمخيم نور شمس 

الضفة: أعلنت “كتائب القسام” الجناح المسلح لحركة “حماس”، الأربعاء، قتل وجرح عسكريين إسرائيليين في كمين نفذته برفقة “سرايا القدس” الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت كتيبة طولكرم في “كتائب القسام” في بيان، إنها تمكنت “برفقة سرايا القدس من تنفيذ كمين محكم في قوة مُشاة للعدو بحي المنشية بمخيم نور شمس”.

وأوضحت أنهم أوقعوا أفراد القوة “بين قتيل وجريح”، فيما لم يصدر تعقيب فوري من جيش الاحتلال الإسرائيلي على بيان “كتائب القسام”.

ويواصل جيش الإسرائيلي تنفيذ عملية عسكرية في مخيم نور شمس للاجئين منذ 4 أيام.

وفي وقت سابق الأربعاء، أنذر الجيش الفلسطينيين في مخيم نور شمس بإخلاء منازلهم فيما أخضعهم للتفتيش والتحقيق الميداني قبل السماح لهم بمغادرة المخيم، بحسب شهود عيان.

وفي 21 يناير/ كانون الثاني الماضي بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا على شمال الضفة استهله بمدينة جنين ومخيمها وبلدات في محيطهما ما أدى إلى استشهاد 25 فلسطينيا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

ثم وسّع جيش الاحتلال عدوانه إلى مدينة طولكرم في 27 يناير، حيث استشهد 5 فلسطينيين، بينما بدأ في 2 فبراير/ شباط الجاري عملية أخرى في بلدة طمون ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس، لينسحب بعد 7 أيام من طمون، وبعد 11 يوما من مخيم الفارعة.



وفجر الأحد، وسع جيش الاحتلال عدوانه ليشمل مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، بينما ادعى أن قواته استهدفت “عددا من المخربين واعتقلت آخرين”.

وتُسمع في المخيمات المستهدفة أصوات تفجيرات وإطلاق رصاص، بينما يدفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بمزيد من قواته وسط أعمال تجريف وتدمير وتفجير، وحركة نزوح مستمرة من مخيمات شمالي الضفة إلى القرى المجاورة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 911 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

