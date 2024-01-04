الضفة: انسحاب إسرائيلي من طولكرم ومخيميها بعد عملية استمرت 48 ساعة

طولكرم – «القدس العربي» : انسحب الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، من مدينة طولكرم ومخيمي طولكرم ونور شمس شمال الضفة الغربية، بعد عملية استغرقت نحو 40 ساعة.

ووفق شهود عيان، انسحب الجيش بالكامل من المدينة ومخيمي طولكرم ونور شمس بعد أن نفذ عملية عسكرية أسفرت عن إصابات واعتقال مئات.

وتعد العملية الأطول على المدينة ومخيميها منذ الانتفاضة الثانية.

وخلالها جرت مداهمة مئات المنازل في مخيمي المدينة (طولكرم ونور شمس)، فيما تم احتجاز مئات المواطنين، وبعد تحقيق ميداني مطول منع من تم الإفراج عنهم من العودة إلى منازلهم.

ورافقت عمليات التفتيش والاقتحام عمليات تدمير وتفجير للمنازل وتخريب لمئات المحال التجارية إلى جانب الاستمرار في تدمير واسع للبنى التحتية، فيما ردت مجموعات المقاومة بخوض اشتباكات وفجرت عبوات ناسفة متتالية في مخيمي المدينة.

واتهم مواطنون قوات الاحتلال بالعمل على تكريس سياسة تفرّيغ المخيم من الرجال من أجل استهداف مجموعات المقاومة داخل المخيم، وتسهيل القضاء عليهم.

واضطر رجال من سكان المخيم إلى البقاء في الشوارع والميادين أو المبيت عند أقاربهم في مناطق مختلفة من المحافظة، فيما لجأ عدد كبير منهم إلى مسجد الوالدين قرب المخيم ليكون مكانا يؤويهم بعد منعهم من العودة إلى منازلهم.

وتحدث نادي الأسير الفلسطيني عن عدوان شامل على كل مرافق المخيم، إلى جانب عمليات تحقيق ميداني واسعة للعشرات من الفلسطينيين، علماً أنّه وفي ضوء استمرار العملية العسكرية لم يتسنّ التأكّد من أعداد المعتقلين بدقّة.

وأشار إلى أنّ قوات الاحتلال نفذت خلال حملات اعتقال وعمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، وتخريب وتدمير منازل الفلسطينيين، وإطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل، إضافة إلى عمليات تخريب واسعة طالت البنى التحتية.

وأشارت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى إلى اعتقال عدد من الفلسطينيين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة والضلوع في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

ونقلت مصادر محلية استغاثات حول الوضع الإنساني الذي «يزداد صعوبة داخل المخيم مع عدم إمكانية السكان التزود بالغذاء، وانقطاع المياه والكهرباء عن أجزاء منه «. وقال رئيس بلدية طولكرم رياض عوض إن «الاحتلال جرف الشوارع والطرقات داخل مخيم نور شمس وطولكرم كما قام بتدمير البنية التحتية، حيث تعجز البلدية عن عملية إصلاح الأضرار إلا بعد انسحاب» المقتحمين.

وأضاف في حديث صحافي: «المياه مقطوعة عن مخيمي المدينة، كما أن هناك أعطالا كبيرة في شبكات الصرف الصحي بفعل اقتحامات متكررة وعملية تدمير البنية التحتية بشكل ممنهج».

وتحدث مواطنون عن سرقة أموال عائلات من مخيم نور شمس، وتفجير عدد من المنازل داخل المخيم. فضلا عن تفجير منزل عائلة الشهيد سند غنام، إضافة لتدمير منازل ومنشآت المواطنين الخاصة والعامة، علما أن الشهيد سند استشهد عام 2005، وتعرض المنزل للتدمير عدة مرات خلال السنوات والفترات الماضية.

كما جرى تفجير موقع في منطقة جبل النصر في مخيم نور شمس، بالتزامن مع سلسلة انفجارات متتالية نتيجة تدمير عدد من ممتلكات الفلسطينيين في مختلف حارات لمخيم، واشتعال النيران فيها.

وحطمت قوات الاحتلال بآلياتها أبواب المنازل والمحال التجارية على طول الشارع عند مدخل المخيم، وقامت باقتحامها وتخريب محتوياتها.

وتعرضت معظم منازل الفلسطينيين في المخيم للمداهمة والتخريب، وجرى اعتقال أصحابها، وإخضاعهم للاستجواب والتحقيق الميداني، وتدمير محتوياتها، وتحويل العشرات منهم الى ثكنات عسكرية، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات العالية منها، بعدما أجبرت سكانها على المغادرة الى خارج المخيم.

كما اقتحمت القوات المهاجمة قاعة حيفا، ومسجد أبو بكر الصديق، واعتلت سطحه وحولته الى نقطة مراقبة، ودفعت بتعزيزات عسكرية مكثفة من المحور الغربي للمدينة، إلى مخيم نور شمس.

وتزامن هذا الاقتحام مع اقتحام آخر متواصل لمخيم طولكرم المجاور، وتدمير جرافات لشوارعه والبنى التحتية، وممتلكات الفلسطينيين من محال تجارية ومركبات في مختلف حاراته، وتحديدا حارة المدارس، ومربعة حنون، والبلاونة، وإطباق الحصار عليه، وسط اندلاع مواجهات عنيفة.

واقتحمت القوات المهاجمة نادي طولكرم الثقافي وقامت بتفتيشه، في الوقت الذي أوقفت فيه المركبات والفلسطينيين والأطفال أثناء وجودهم في أحياء المدينة، وأخضعتهم للتفتيش والاستجواب. وتصدى المقاومون بإطلاق وابل من الرصاص وتفجير العبوات الناسفة والزجاجات الحارقة وقنابل محلية الصنع «أكواع» باتجاه آليات الاحتلال العسكرية. ونشرت قوات الاحتلال قناصتها على عدة أبنية داخل ومحيط مخيم نور شمس، تزامنًا مع اشتباكات مسلحة على أطراف المخيم.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن أكثر من 20 إصابة وصلت إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، بعد اعتداء الاحتلال عليها بالضرب المبرح.

وقال مدير الإسعاف في الهلال، رائد ياسين إن أغلب الإصابات كانت تعاني من الضرب المبرح بفعل سياسة الاعتداء على المعتقلين حيث تم نقل ما يقرب من 17 مواطنا إلى مستشفيات المدينة.

وشدد على إعاقة قوات الاحتلال عمل مركبات الإسعاف حيث اعترضت سيرها، وأوقفت إحداها عند دوار اليونس (دوار شويكة) شمال المدينة وقامت بتفتيشها. وتحدث عن منع جنود الاحتلال سيارة إسعاف من تلبية نداء استغاثة لسيدة ثمانينية رغم وجود تنسيق دولي مع قوات الاحتلال لنقل المريضة حيث تم منع سيارة الإسعاف من الوصول لمكان السيدة وأطلقت النار بالهواء لإخافة السائق.

كما أوقفت مركبة «تلفزيون فلسطين» أثناء توجهها إلى المدينة وذلك بعد عملية ملاحقة.

وذكرت مراسلة «التلفزيون» الصحافية بيان دياب، إن قوات الاحتلال التي كانت متمركزة عند دوار شويكة أجبرتهم على التوقف، والنزول من المركبة، ودققت في هوياتهم وبطاقاتهم الصحفية وتصويرها، وأخضعتهم للاستجواب الميداني وتصويرهم أيضا قبل أن تُفرج عنهم.

واحتجزت قوات الاحتلال عددا من الشبان الذين كانوا يستقلون مركبتهم الخاصة على شارع نابلس بالقرب من مخيم نور شمس، بعد تفتيشها وتم إخضاعهم للتحقيق الميداني.

وأدان الإعلام الرسمي الفلسطيني اعتقال مصور وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» في طولكرم، الزميل وفا عواد، عقب مداهمة منزله على أطراف مخيم طولكرم.

وقال في بيان صحافي إن اعتقال الزميل عواد يأتي في إطار استهداف الاحتلال الإسرائيلي الإعلام الفلسطيني بشكل عام والرسمي بشكل خاص، بهدف تغييب الحقيقة وإرهاب الصحافيين، خاصة في ظل العدوان الشامل الذي يشنه على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس.

وطالب الاتحاد الدولي للصحافيين بتوفير الحماية للصحافيين العاملين في الميدان، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا جراء استمرار العدوان، ليتمكنوا من نقل الحقيقة وفضح الاحتلال وجرائمه أمام العالم أجمع. إلى ذلك، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن عدوان قوات الاحتلال على محافظة طولكرم ومخيمي طولكرم ونور شمس، لليوم الثالث على التوالي، يأتي استكمالاً للعدوان المتواصل على شعبنا في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وأضاف أن عمليات التصعيد التي تقوم بها قوات الاحتلال في غزة والضفة الغربية لن تحقق الأمن والاستقرار، سواء في فلسطين أو في المنطقة برمتها، خاصة اعتداءات المستعمرين على المدن والقرى والمخيمات بحماية قوات الاحتلال، التي ستدفع بالأمور إلى وضع لا يمكن السيطرة عليه.

وأشار إلى أن الدعم الأمريكي المستمر وتوفير الحماية للاحتلال شجعاه على التمادي في مجازره المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني، مطالبا الإدارة الأمريكية بإلزام سلطات الاحتلال بوقف عدوانها الذي يستهدف المدنيين الأبرياء.

وأكد أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامداً فوق أرضه، ولن يتخلى عن حقوقه وفي مقدمتها القدس بمقدساتها.