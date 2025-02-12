الضفة تحت العدوان.. إسرائيل تنذر بإخلاء مخيم نور شمس- (فيديو)

طولكرم: أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، الفلسطينيين بإخلاء مخيم نور شمس للاجئين شمالي الضفة الغربية المحتلة، مع استمرار عمليته العسكرية التي ينفذها لليوم الرابع.

وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي وعبر مكبرات الصوت أنذر الفلسطينيين بإخلاء منازلهم في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

وأشار الشهود إلى أن ذلك يأتي على وقع مواصلة جيش الاحتلال عمليته العسكرية لليوم الرابع بالمخيم، وسط إطلاق متواصل للرصاص الحي.

الاحتلال يخطر أهالي مخيم نور شمس بالاخلاء وترك المنازل pic.twitter.com/VBMwQbOfhJ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 12, 2025

وبين الحين والآخر، يسمع دوي انفجارات في مخيم نور شمس لم يعرف بعد مصدرها، وفق الشهود.

ويُخضع الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين لتفتيش وتحقيق ميداني قبل السماح لهم بالنزوح من المخيم، بحسب الشهود.

ويتجه الفلسطينيون النازحون من مخيم نور شمس نحو 3 مسارات: الأول باتجاه الغرب حيث مدينة طولكرم، والثاني شرقا نحو بلدة عنبتا، والثالث جنوبا إلى ضاحية ذنابة الملاصقة للمخيم.

والثلاثاء، قالت منظمة “أطباء بلا حدود” إن إسرائيل هجرت قسريا نحو 38 ألف فلسطيني من محافظتي جنين وطولكرم شمال الضفة جراء العملية العسكرية المتواصلة.

وفي 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا على شمال الضفة الغربية استهله بمدينة جنين ومخيمها وبلدات في محيطهما ما أدى إلى استشهاد 25 فلسطينيا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

ثم وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه إلى مدينة طولكرم في 27 يناير، حيث استشهد 5 فلسطينيين، بينما بدأ في 2 فبراير/ شباط الجاري عملية أخرى في بلدة طمون ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس، لينسحب بعد 7 أيام من طمون، وبعد 11 يوما من مخيم الفارعة.

وفجر الأحد، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه ليشمل مخيم نور شمس شرقي مدينة طولكرم، بينما ادعى أن قواته استهدفت “عددا من المخربين واعتقلت آخرين”.

وتُسمع في المخيمات المستهدفة أصوات تفجيرات وإطلاق رصاص، بينما يدفع الجيش الإسرائيلي بمزيد من قواته وسط أعمال تجريف وتدمير وتفجير، وحركة نزوح مستمرة من مخيمات شمالي الضفة إلى القرى المجاورة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 911 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

(الأناضول)