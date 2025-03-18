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الضفة تحت العدوان.. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في قلقيلية- (فيديوهات)

18 - مارس - 2025

جنود إسرائيليون يسيرون خلف دبابة في مخيم جنين

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رام الله: استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون، الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة قلقيلية ومناطق عدة شمالي الضفة الغربية، فيما وسّع فجرًا عدوانه بإعادة اقتحام الحي الشرقي في جنين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان “استشهاد الشاب خالد صالح قرعان (25 عاما) برصاص الاحتلال في قلقيلية”، لافتة إلى أن 3 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي في المدينة.

وذكر شهود عيان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مدينة قلقيلية فجرا وسط اندلاع مواجهات مع عدد من الفلسطينيين.

وبيّن الشهود أن “قوات الاحتلال استخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما رشقها الشبان بالحجارة”.

وفي الإطار ذاته، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة طوباس فجرا وحاصر منزلا فلسطينيا، بحسب شهود عيان.

وأشار الشهود إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنا على الأقل.

وفجر الثلاثاء، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه بإعادة اقتحام الحي الشرقي من مدينة جنين بآليات عسكرية وناقلات جند مدرّعة.

وذكر شهود عيان أن الجيش الإسرائيلي نفذ سلسلة اقتحامات في الحي وسط منع للتجوال.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية التي أطلق عليها “السور الحديدي” منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأشارت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين (غير حكومية) إلى “ارتفاع عدد النازحين في مخيم جنين إلى 21 ألف مواطن، نتيجة العمليات العسكرية لقوات الاحتلال”.

وأشارت إلى “تضرر 512 منزلا ومنشأة بشكل كامل أو جزئي في مخيم جنين، فيما اعتقلت قوات الاحتلال نحو 202 مواطن، إضافة إلى إخضاع العشرات للتحقيق الميداني”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية في مخيم طولكرم لليوم الـ50 وفي مخيم نور شمس لليوم 36.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى لاستشهاد أكثر من 935 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و640، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

(الأناضول)

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