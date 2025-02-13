الضفة تحت العدوان.. الجيش الإسرائيلي يقصف مركبة فلسطينية في جنين- (فيديو)

جنين: قصف الجيش الإسرائيلي، فجر الخميس، مركبة فلسطينية في الحي الشرقي بمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما يواصل عدوانه على مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي قصف مركبة فلسطينية بواسطة طائرة مسيرة في الحي الشرقي من جنين.

وبينوا أن المركبة غير مأهولة، ولم يسجل وقوع إصابات، فيما لم يعرف بعد مزيد من التفاصيل حول الحدث.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس شمال الضفة الغربية، وسط سماع أصوات تبادل لإطلاق النار، وتفجيرات بين الحين والآخر.

ونفذ الجيش الإسرائيلي، فجر الخميس، سلسلة اقتحامات في مدن وبلدات في الضفة الغربية، تركزت في مدينة نابلس، وذكر الشهود أن الجيش اعتقل عددا من المواطنين.

#أجيال|| قصف مركبة في الحي الشرقي في مدينة جنين pic.twitter.com/aYYSuOV9EB — شبكة أجيال الإذاعية (@Ajyal_FM) February 13, 2025

وفي 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عدواناً عسكرياً على شمال الضفة استهله بمدينة جنين ومخيمها وبلدات في محيطهما ما أدى إلى استشهاد 25 فلسطينياً، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

ثم وسّع الجيش الإسرائيلي عدوانه إلى مدينة طولكرم في 27 يناير، حيث استشهد 5 فلسطينيين، بينما بدأ في 2 فبراير/ شباط الجاري عملية أخرى في بلدة طمون ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس، لينسحب بعد 7 أيام من طمون، وبعد 11 يوماً من مخيم الفارعة.

وفجر الأحد، وسع الجيش الإسرائيلي، عدوانه ليشمل مخيم نور شمس، شرق المدينة، فيما ادعى الجيش الإسرائيلي أن قواته استهدفت “عدداً من المخربين واعتقلت آخرين”.

(الأناضول)