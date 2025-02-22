سياسة | عربي | فلسطين

مكتب نتنياهو يعلن تأجيل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين

22 - فبراير - 2025

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تل أبيب- رام الله:  أعلن  مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين كان مقررا اليوم السبت تأجل لحين تسليم الدفعة التالية من الأسرى الإسرائيليين.

وذكر مكتب نتنياهو أن التأجيل جاء بسبب “انتهاكات حماس المتكررة”.

وفي وقت سابق مساء السبت، قال شهود عيان إن حركة نشطة شوهدت لمركبات عسكرية إسرائيلية في محيط سجن عوفر العسكري، وسط الضفة، وسط تقديرات ببدء الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين.

وقال شهود عيان، إن عدة مركبات عسكرية ترافقها جرافات تقف عند بوابة تؤدي إلى بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله.

ووفق الشهود، فإن تحرك جيش الاحتلال الإسرائيلي يشبه تحركات سبقت الإفراج عن دفعات سابقة من الأسرى الفلسطينيين في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل.

ورجحوا أن يقتحم جيش الاحتلال بلدة بيتونيا ثم يتبع ذلك خروج حافلات تقل الأسرى من السجن.

وفي هذا السياق، نقلت قناة “12” العبرية عن مسؤول أمني إسرائيلي لم تذكر اسمه، إنه “سيتم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين خلال الساعات القليلة القادمة”.

(وكالات)

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  1. يقول Zahi El Mahboub:
    فبراير 23, 2025 الساعة 11:11 ص

    أيُّ جبروتٍ هذا الذي يجعل حرية الأسرى رهينةَ مساومات المحتل؟! كم مرةٍ سيُثبت الاحتلالُ أنه لا يعرف للعهودِ حرمةً ولا للإنسانيةِ معنى؟ لكن ليعلمَ الظالمُ أن الأسرَ لا يدوم، وأن القيدَ الذي كُبِّلت به الأجسادُ اليوم، سينكسرُ غدًا بإرادةِ الأحرار.

    ‏حسبُنا الله ونِعْم الوكيل.

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