الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يصيب برصاصه فلسطينيين اثنين بالخليل- (فيديو)

الخليل: أصيب فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، واعتُقل شاب آخر خلال اقتحام بلدة سعير بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: “طواقمنا تتعامل مع إصابتين بالرصاص الحي في بلدة سعير قرب الخليل”.

وذكرت في بيان، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، دون الحديث عن حالتهما الصحية.

وذكر شهود عيان، أن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة سعير ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع عدد من الشبان الفلسطينيين.

وأوضح الشهود أن قوات الاحتلال استخدمت الرصاص الحي والمعدني لتفريق الفلسطينيين.

وبينوا أن جيش الاحتلال اعتقل الشاب عمر جرادات (16 عاما).

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 969 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 174 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

(وكالات)