الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يصيب طفلا فلسطينيا بالرصاص الحي 

رام الله:أصيب، مساء الأحد، طفل فلسطيني بجراح خطيرة، بعد إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار عليه بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا” إن “قوات الاحتلال اقتحمت منطقة المساكن الشعبية شرقي المدينة (نابلس)”.

ما أدى لاندلاع مواجهات تخللها إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز السام (من القوات الإسرائيلية) أسفرت عن إصابة طفل (16 عاما) بالرصاص الحي في ظهره، وفق “وفا”.

وأضافت الوكالة أن الطفل نقل إلى المستشفى حيث وصفت حالته بالخطيرة.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 952 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، واعتقال 16 ألفا و400، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(وكالات)