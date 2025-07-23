الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يصيب عددا من الفلسطينيين ويمنع إسعافهم

رام الله: أصيب عدد من الفلسطينيين، برصاص إسرائيلي قرب مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، فيما منع جيش الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصابين.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا” إن “عددا من الشبان (لم تحدده) أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، في بلدة الخضر، جنوب مدينة بيت لحم”.

وأضافت أن “قوات الاحتلال فتحت نيران أسلحتها على الشبان قرب منطقة العبارة، في الجهة الغربية من البلدة (…) ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح، لم تعرف طبيعتها بعد”.

من جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن الجيش يمنع وصول طواقمها “لإسعاف عدد من المصابين في بلدة الخضر”.

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء عدة مناطق في الضفة الغربية وقتل طفلا فلسطينيا قرب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية.

وبشكل يومي، ينفذ جيش الاحتلال عمليات اقتحام لمدن وبلدات فلسطينية يتخللها أعمال مداهمة لمنازل واعتقال أو الاعتداء على فلسطينيين بالضرب وإطلاق الرصاص، ما يتسبب بإصابة واستشهاد عدد منهم.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يصعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 1002 فلسطيني على الأقل حتى مساء الثلاثاء، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

ويتزامن ذلك مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل في غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 202 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

(الأناضول)