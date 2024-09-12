الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يصيب 4 فلسطينيين بالرصاص الحي جنوب الخليل

الخليل: أُصيب 4 فلسطينيين بجروح، مساء الخميس، إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة الظاهرية جنوب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان، أن طواقمها نقلت إلى المستشفى 4 إصابات في منطقة الرجل، اثنتين بالرصاص الحي، واثنتين بشظايا الرصاص في بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

وذكر شهود عيان أن الجيش الإسرائيلي اقتحم الظاهرية بعدد من الآليات العسكرية، ونشر جنوده في أحياء البلدة، لتدور مواجهات مع الشبان الفلسطينيين هناك.

واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي خلال هذه المواجهات، ما أوقع 4 إصابات في صفوف الشبان، وفق الشهود.

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وخلال هذه الاعتداءات، قتل الجيش ومستوطنون ما لا يقل عن 703 وأصابوا أكثر من 5 آلاف و700، واعتقل الجيش ما يزيد على 10 آلاف و700، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

فيما أسفرت الحرب الإسرائيلية المدعومة أمريكيا على غزة عن استشهاد وإصابة أكثر من 136 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.

(الأناضول)