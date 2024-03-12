الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 25 فلسطينيا

رام الله: أعلنت مؤسستان فلسطينيتان أن إسرائيل اعتقلت 25 شخصا بالضفة الغربية خلال الليلة الماضية، ما يرفع الحصيلة هناك إلى 7555 أسيرا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، في بيان مشترك الثلاثاء.

وذكر البيان أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس (الاثنين) وحتى صباح اليوم الثلاثاء 25 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون، وتركزت في بلدة عوريف قرب نابلس (شمال)، فيما توزعت بقية الاعتقالات في محافظات رام الله والقدس (وسط)، وجنين (شمال)، والخليل (جنوب)”.

وأضاف أنه بذلك “يرتفع عدد الأسرى الفلسطينيين بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 7555” بينهم من تم الإفراج عنهم وآخرون ما زالوا قيد الاعتقال .

ومنذ اندلاع حربه على قطاع غزة في 7 أكتوبر، صعّد الجيش الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال في الضفة الغربية، تسببت في مواجهات أسفرت عن استشهاد 427 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و700، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية ومجاعة باتت تعصف بعدد من المناطق، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(الأناضول)