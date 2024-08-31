الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 70 فلسطينيا منذ الأربعاء

رام الله: اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 70 فلسطينيا خلال حملته التي ينفذها منذ الأربعاء الماضي، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وفجر الأربعاء، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي “عملية عسكرية” شمال الضفة تعد “الأوسع” منذ عام 2002، حيث اقتحمت قوات كبيرة مدينتي جنين وطولكرم ومخيماتهما ومخيم الفارعة قرب طوباس، قبل أن تنسحب فجر الخميس من مخيم الفارعة، ومساء اليوم نفسه من طولكرم.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير (أهلي)، في بيان مشترك السبت، إن “عدد المعتقلين منذ بدء العملية العسكرية التي أعلن عنها الاحتلال في الضفة صباح الأربعاء الماضي بلغت نحو 70”.

وأضاف البيان: “اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس (الجمعة) واليوم السبت 22 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم صحافي وسيدة، إضافة إلى أطفال وأسرى سابقين”.

وأشارت الهيئة والنادي إلى أن هذه البيانات “تشمل الحالات التي تم التأكد منها، مع استمرار العملية العسكرية في محافظة جنين، واقتحام مناطق مختلفة أخرى في الضفة”.

ووفق بيان المؤسستين، فإن جيش الاحتلال “اعتقل أكثر من 10 آلاف و300 مواطن من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا” في غزة.

ومساء الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية “ارتفاع عدد الشهداء في شمالي الضفة منذ فجر الأربعاء إلى 20 بعد استشهاد مسن فلسطيني في الحي الشرقي من جنين”.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته بالضفة فيما صعد المستوطنون اعتداءاتهم، ما أسفر عن استشهاد 674 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إضافة إلى أكثر من 5 آلاف و600 جريح، وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية مساء الجمعة.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

(وكالات)