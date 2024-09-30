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الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم البيرة ويفتش محلات تجارية- (فيديو)

منذ 42 دقيقة

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رام الله: اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة وداهم مناطق عدة.
وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة البيرة، وداهمت المنطقة الصناعية ومنتزه إسعاد الطفولة التابع للبلدية.
وأضافوا أن جيش الاحتلال دقق في بطاقات هوية عدد من الفلسطينيين، وفتش محلات تجارية.
ولم تتوفر حتى الساعة 14:00 “ت.غ” تفاصيل أخرى بشأن تداعيات الاقتحام.

وعادة ما ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات لمدن وبلدات فلسطينية لاعتقال فلسطينيين.
?وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية؛ ما أدى إلى استشهاد 719 فلسطينيا، بينهم 160 طفلا، وإصابة نحو 6 آلاف و200 واعتقال حوالي 11 ألف، وفق مصادر رسمية فلسطينية.
وبدعم مطلق من الولايات المتحدة تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
(وكالات)

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