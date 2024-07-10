الضفة.. جيش الاحتلال يقتحم طولكرم وسلفيت ومخيم عين السلطان- (فيديوهات)

قوات من جيش الاحتلال تداهم مخيم نور شمس في الضفة الغربية

رام الله: اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، مدينتي سلفيت وطولكرم شمالي الضفة الغربية، ومخيم عين السلطان قرب أريحا شرقي الضفة.

وأكد شهود عيان، أن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية بعدد كبير من الآليات العسكرية، مشيرين إلى أن صفارات الإنذار دوت في مخيميي نور شمس وطولكرم.

هذه ليست غزة

هذا مخيم نور شمس اليوم – طولكرم – الضفة المحتلة أشباه البشر من مجرمي الاحتلال وتخريب متعمد ومتواصل للبنية التحتية في مخيمات ومدن الضفة الغربية pic.twitter.com/u2m98M0mRZ — د. ابراهيم حمامي (@DrHamami) July 9, 2024

كما اقتحمت قوات مماثلة مدينة سلفيت وفتشت عددا من المنازل والمحال التجارية، بحسب شهود عيان.

قوات الاحتـ.ـلال تعتقل شابًا من مدينة سلفيت. pic.twitter.com/Xu1y47Sq01 — قناة القدس (@livequds) July 10, 2024

وفي مخيم عين السلطان قرب مدينة أريحا اقتحمت آليات عسكرية منازل فلسطينيين وسط اندلاع مواجهات مع عدد من السكان.

تغطية صحفية: قوات الاحتلال تداهم عددا من المحال التجارية في مخيم عين السلطان بمدينة أريحا. pic.twitter.com/Y84WF2A8rK — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 10, 2024

ولم يعرف بعد مزيد من التفاصيل.

وبوتيرة يومية، يقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدنا وبلدات في الضفة لاعتقال من يسميهم “مطلوبين”، وعادة ما يعتدي على فلسطينيين ويدمر ممتلكات عامة وخاصة، ضمن مرحلة تصعيد يشرف عليها الجيش ومستوطنون منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على غزة خلفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(الأناضول)