الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم طوباس واندلاع اشتباك مسلحة

رام الله: اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية، وحاصر منزلا.

وقال شهود عيان إن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة طوباس، وحاصرت منزل نادر صوافطة القيادي في حركة حماس.

وأشار الشهود إلى أن العديد من رجال المقاومة الفلسطينية أطلقوا النار على القوات خلال اقتحامها مما أدى لاندلاع اشتباك مسلح.

ولفت الشهود إلى أن الاشتباك وصف بـ”العنيف”.

وعادة ما يقتحم الجيش الإسرائيلي مدن وبلدات بالضفة الغربية لاعتقال ما يسميهم مطلوبين لأجهزتها الأمنية تندلع على إثرها مواجهات واشتباكات مسلحة مع الفلسطينيين.

ومنذ السبت تواصل المقاتلات الإسرائيلية شن غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة، أسفرت عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي.

وفجر السبت، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

(وكالات)