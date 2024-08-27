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الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مدن ويعتقل فلسطينيين- (فيديوهات)

منذ 42 دقيقة

آليات عسكرية إسرائيلية تغلق مدخل مخيم طولكرم في الضفة الغربية المحتلة

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رام الله: اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، واعتقل عددا من الفلسطينيين، فيما يسود إضراب عام مدينتي طولكرم وبيت لحم حدادا على استشهاد 6 فلسطينيين.

وقال شهود عيان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مدينة قلقيلية (شمال)، وسط مواجهات مع فلسطينيين، قبل أن ينسحب منها.

وأكد الشهود أن الجيش اقتحم عدة أحياء في محافظة قلقيلية، واعتقل 3 مواطنين من المدينة ومن بلدة حجة، بعد عمليات تفتيش وتخريب.

وفي نابلس (شمال)، اقتحمت قوة إسرائيلية عدة أحياء، أبرزها مخيم عسكر شرق المدينة، وسط اندلاع مواجهات مع فلسطينيين، قبل انسحابها، وفق شهود عيان.

كما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعات الفجر الأولى، اقتحامات في بلدات بمحافظات الخليل (جنوب)، وطولكرم (شمال)، ورام الله (وسط)، وأريحا (شرق)، قبل أن ينسحب في وقت لاحق، حسب شهود عيان.

وساد إضراب عام مدينتي طولكرم وبيت لحم حدادا على استشهاد 6 فلسطينيين، 5 منهم في مخيم نور شمس استشهدوا بقصف إسرائيلي نفذته طائرة مسيرة، وآخر في واد رحال في بيت لحم برصاص مستوطنين.

وارتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في الضفة الغربية إلى 652 إضافة إلى نحو 5 آلاف و400 جريح، منذ صعد المستوطنون اعتداءاتهم ووسع جيش الاحتلال الإسرائيلي من عملياته العسكرية بالتزامن مع حربه المدمرة على غزة، حسب معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت نحو 134 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(الأناضول)

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