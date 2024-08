الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مدن ويعتقل فلسطينيين- (فيديوهات)

رام الله: اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، واعتقل عددا من الفلسطينيين، فيما يسود إضراب عام مدينتي طولكرم وبيت لحم حدادا على استشهاد 6 فلسطينيين.

وقال شهود عيان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مدينة قلقيلية (شمال)، وسط مواجهات مع فلسطينيين، قبل أن ينسحب منها.

وأكد الشهود أن الجيش اقتحم عدة أحياء في محافظة قلقيلية، واعتقل 3 مواطنين من المدينة ومن بلدة حجة، بعد عمليات تفتيش وتخريب.

وفي نابلس (شمال)، اقتحمت قوة إسرائيلية عدة أحياء، أبرزها مخيم عسكر شرق المدينة، وسط اندلاع مواجهات مع فلسطينيين، قبل انسحابها، وفق شهود عيان.

كما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعات الفجر الأولى، اقتحامات في بلدات بمحافظات الخليل (جنوب)، وطولكرم (شمال)، ورام الله (وسط)، وأريحا (شرق)، قبل أن ينسحب في وقت لاحق، حسب شهود عيان.

وساد إضراب عام مدينتي طولكرم وبيت لحم حدادا على استشهاد 6 فلسطينيين، 5 منهم في مخيم نور شمس استشهدوا بقصف إسرائيلي نفذته طائرة مسيرة، وآخر في واد رحال في بيت لحم برصاص مستوطنين.

Five martyrs were brought to Tulkarm Governmental Hospital as a result of the Israeli occupation's shelling on Nur Shams camp in the West Bank.

خمسة شهداء وصلوا إلى مستشفى طولكرم الحكومي جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على مخيم نور شمس في الضفة الغربية. pic.twitter.com/1bozuvmFtD

