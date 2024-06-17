الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة قلقيلية ومخيم عقبة جبر- (فيديو)

رام الله: اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، مدينة قلقيلية ومخيم عقبة جبر في الضفة الغربية المحتلة، وداهم منازل واعتدى على فلسطينيين بالضرب واعتقل سيدة على الأقل.

وقال شهود عيان إن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة قلقيلية (شمال)، وشرعت بتفتيش منازل فلسطينية وتحطيم محتوياتها.

وبينوا أن الجيش اعتقل السيدة الفلسطينية، دنيا داوود، قبل انسحابه من المدينة، بعد اشتباك مسلح اندلع مع فلسطينيين.

تغطية صحفية| قوات الاحتلال تُعيد اعتقال دنيا داود والدة المطارد طارق داود من مدينة قلقيلية، للضغط على نجلها لتسليم نفسه. pic.twitter.com/IfnClJLC4z — شبكة قدس | الأسرى (@asranews) June 16, 2024

وذكرت كتائب شهداء الأقصى، التابعة لحركة فتح، في بيان، أن مقاتليها أطلقوا النار تجاه قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال انسحابها من قلقيلية.

وفي مخيم عقبة جبر قرب مدينة أريحا (شرق)، دهمت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل فلسطينية وفتشتها.

وقال شهود عيان إن القوات اعتدت بالضرب على فلسطينيين خلال اقتحام منازلهم وحققت معهم ميدانيا قبل انسحابها.

وبوتيرة يومية، يقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدنا وبلدات في الضفة الغربية لأسباب بينها البحث عمَن يسميهم “مطلوبين”.

وبالتزامن مع حربه على غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صعَد جيش الاحتلال ومستوطنون اعتداءاتهم على الضفة، بما فيها القدس المحتلة؛ ما خلف 548 شهيدا وحوالي 5 آلاف و200 جريح وأكثر من 9 آلاف و185 معتقلا فلسطينيا، وفق جهات فلسطينية رسمية.

فيما أسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة عن أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات معظمهم أطفال.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة رغم قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.

(الأناضول)