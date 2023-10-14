الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم جنين

جنين: اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، ليل الجمعة/السبت، مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن “قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت المدينة كما اندلعت اشتباكات بين مسلحين وقوات الاحتلال”.

وأشاروا إلى أن “قوات الجيش تقوم بنشر القناصة على أسطح المباني في جنين”، وفق شهود العيان.

كما شهدت مدينة نابلس مداهمات من قبل عناصر الجيش الإسرائيلي واعتقال عناصر من حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

واندلعت مواجهات خلال اقتحام قوات الجيش لنابلس وأيضا لمخيم عقبة جبر في أريحا وبلدة سلواد ومخيم عايدة وقرية مراح رباح في بيت لحم.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع تدهور الأوضاع في قطاع غزة منذ السبت.

ولليوم السابع على التوالي، يتعرض قطاع غزة المحاصر منذ 2006، لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية سماها “السيوف الحديدية”.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

(الأناضول)