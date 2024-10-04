الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقيد صلاة الجمعة بالمسجد الإبراهيمي

رام الله: منع جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات الفلسطينيين من دخول المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة لإقامة صلاة الجمعة.

وقال مدير الأوقاف الإسلامية بمدينة الخليل غسان الرجبي، إن “أعدادا قليلة سمح لها بأداء صلاة الجمعة في الحرم المسجد الإبراهيمي”.

وأضاف أن “قوات الاحتلال أغلقت أبواب المسجد والحواجز العسكرية المؤدية إليه بالتزامن مع صلاة الجمعة، فاضطر المئات إلى أداء الصلاة على الأبواب والحواجز المحيطة به”.

وتابع أن “الوضع في غاية الصعوبة والتعقيد، سياسة الاحتلال اليوم واضحة باستهداف عبادة الفلسطينيين المسلمين داخل الحرم، ضمن استفزاز واعتداءات مستمرة”.

وأشار إلى منع الغالبية المصلين من أداء صلاة الفجر في المسجد “اليوم كان واضحا استهداف حرية العبادة في الحرم حيث منعوا في صلاة الفجر دخول أعداد كبيرة إلى المسجد”.

ويحيط بالمسجد عدد من الحواجز العسكرية والبوابات الإلكترونية، التي يستوجب على المصلين المرور بها.

ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ويسكن فيها مئات المستوطنين يحرسهم مئات الجنود.

ومنذ عام 1994، قسّمت سلطات الاحتلال المسجد بواقع 63 بالمئة لليهود و37 بالمئة للمسلمين، عقب مذبحة ارتكبها مستوطن أسفرت عن استشهاد 29 مصليا فلسطينيا.

(وكالات)