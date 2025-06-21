الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يمنع حفل زفاف خلال اقتحامه بلدة فلسطينية

رام الله: منع جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، حفل زفاف واحتجز العريس الفلسطيني ودهم عشرات المنازل، خلال اقتحامه قرية بيت ريما شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان، إن عشرات من جنود الاحتلال تقلهم مركبات عسكرية اقتحموا قرية بيت ريما، ودهموا حفل زفاف ومنعوا إقامته واحتجزوا العريس لعدة ساعات.

ووفق الشهود، فإن جيش الاحتلال “احتجز الشاب رامي صبحي قبل حفل زفافه بنحو ساعة وأفرجوا عنه بعد ساعات دون أن يسمحوا له بإتمام زفافه أو أن تستقبل عائلته المشاركين في الحفل، ما دفعه لتأجيله”.

وذكروا أن “جنود الاحتلال توزعوا على مجموعات داخل أحياء القرية ودهموا عشرات المنازل وأجروا فيها أعمال تفتيش وتخريب وحطموا بعض محتوياتها”.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعدد من الجنود يجلسون على مقاعد قالوا إنها كانت مخصصة للمدعوين في حفل الزفاف وتظهر أمامهم مركبة مزينة كان يفترض أن تقل العروسين.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 980 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا و500 أسير.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة بدعم أمريكي أكثر من 187 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

(وكالات)