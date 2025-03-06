الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم 4 منازل ويحرق 2 في مخيم جنين- (فيديوهات)

جنين: هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، 4 منازل وأحرق اثنين في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين، في مواصلة لعدوانه على شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان ، إن “جرافات عسكرية إسرائيلية شرعت بعمليات هدم ظهرا، في حارتي الفالوجة والسمران وسط مخيم جنين”.

وأضافوا أن القوات الإسرائيلية ادعت أن عمليات الهدم من شأنها “فتح طريق يربط وسط المخيم بشوارع أخرى”.

وذكر الشهود أن الجيش أحرق أيضا منزلين على الأقل في مخيم جنين.



وتأتي الممارسات الإسرائيلية في “جنين” مع أخرى مماثلة استهدفت منذ صباح الخميس، عدة منازل في مخيم نور شمس، شرقي طولكرم.



ووفق شهود عيان، بدأت جرافات الاحتلال “عملية هدم واسعة” في مخيم نور شمس بذريعة “فتح شوارع في المخيم”.

وسبق لسلطات الاحتلال الإسرائيلي أن شقت طرقا مماثلة في مخيمي طولكرم وجنين (شمال)، على حساب منازل ومبان فلسطينية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا في مخيمات شمال الضفة، بدأ بمدينة جنين ومخيمها قبل 45 يوما، ومستمر في مدينة طولكرم ومخيمها لليوم 39، بينما يواصل اقتحام مخيم نور شمس لليوم 26.

وتحذر السلطات الفلسطينية من أن ذلك العدوان الواسع والمدمر يأتي “في إطار مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لضم الضفة وإعلان السيادة عليها، وهو ما قد يمثل إعلانا رسميا لوفاة حل الدولتين”.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد نحو 930 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 14 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

(وكالات)