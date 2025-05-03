الضفة.. جيش الاحتلال يشن اقتحامات واعتقالات ومستوطنون يحتجزون صحافيين

رام الله: اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، عدة مناطق بالضفة الغربية واعتقل 4 فلسطينيين.

فيما واصل مستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم على فلسطينيين وممتلكاتهم في أنحاء متفرقة بالضفة، بما شمال احتجاز 3 صحافيين وناشط فلسطيني قسرا لبعض الوقت.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا” إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 4 شبان من مدينة طولكرم وضاحية ذنابة شرقها، شمالي الضفة.

وأشارت إلى استمرار العدوان الإسرائيلي على مدينة طولكرم ومخيميها منذ 97 يوما، حيث شهدت منذ ساعات صباح السبت “تحركات لآليات الاحتلال وفرق المشاة”.

وشمالي الضفة أيضا، ذكرت “وفا” أن جيش الاحتلال الإسرائيلي صادر “معدات وآليات أثناء عملها في تأهيل وتعبيد طريق بين قريتي عصيرة القبلية وأماتين، جنوب مدينة نابلس” دون أن تشير إلى الأسباب.

وشمال غرب مدينة نابلس، قال شهود عيان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم بلدة سبسطية، فاندلعت مواجهات مع شبان فلسطينيين، أطلق خلالها جيش الاحتلال قنابل غازية والرصاص، دون أن يشير أي مصدر إلى وقوع إصابات.

وشمال غرب مدينة سلفيت، قالت “وفا إن جيش الاحتلال اقتحم بلدة كِفل حارس “وسط إطلاق قنابل الصوت”، مشيرة إلى احتجاز عدد لم تحدده من الشبان.

ووسط الضفة، اقتحم جيش الاحتلال بلدة سلواد شرق مدينة رام الله، “دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات” وفق الوكالة الفلسطينية.

وشمال مدينة رام الله، قالت “وفا” إن مستوطنين اعترضوا طريق 3 صحافيين وناشط في قرية المغيّر واحتجزوهم قسرا لبعض الوقت.

وذكرت أن الصحافيين هم “محمد تركمان، وكريم خمايسة، وأحمد الخطيب، واعترضهم المستوطنون وهم يوثقون قيام مستعمرين بهدم خيام في محيط المكان”.

أما جنوبي الضفة، فقال شهود عيان إن مستوطنين جددوا اعتداءاتهم على التجمعات الفلسطينية بمسافِر يطا جنوب مدينة الخليل، بما في ذلك إطلاق أغنامهم في حقول الفلسطينيين وإتلاف المحاصيل وأغلبها من الحبوب، وآخرها “اقتحام تجمع شعب البطن والتجوال بين خيام وكهوف الموانين”.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 960 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال (تشمل من أفرج عنهم)، وتهجير أكثر من 41 ألفا وتدمير مئات المنازل، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(وكالات)