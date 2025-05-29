الضفة.. جيش الاحتلال يصيب 3 فلسطينيين ويهدم منزلا ويفجر آخر- (فيديوهات)

رام الله: فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وهدم آخر في محافظة رام الله (وسط)، ما أدى لإصابة 3 فلسطينيين، بينهم مسنة تعرضت للضرب.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان إن طواقمها تعاملت مع 3 إصابات لفلسطينيين في بلدة المغير شرق رام الله.

وأوضحت أن من بين الإصابات 2 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وثالثة لسيدة تبلغ من العمر 75 عاما جراء الاعتداء عليها بالضرب من قبل قوات الجيش، وكلهم في بلدة المغير.

#عاجل| اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة المغير شمال شرق رام الله، تزامنا مع تنفيذ عمليات هدم pic.twitter.com/sggDLMxyOa — Alhadath Newspaper|صحيفة الحدث الفلسطيني (@Alhadath_news1) May 29, 2025

وحصلت مواجهات ومشادات بين السكان وقوات الاحتلال على خلفية عملية هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي لبيت فلسطيني في بلدة المغير شرقي رام الله (وسط).

وهدم جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل المواطن أنور سميح النعسان في المغير، بدعوى البناء دون ترخيص.

مشاهد من اقتحام بلدة المغير شمال شرق رام الله وتنفيذ عملية هدم لمنزل. pic.twitter.com/z2bT2sDnM7 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 29, 2025

وقال النعسان إن قوة عسكرية اقتحمت البلدة فجرا وتوجهت لمنزله وأجبرتهم على الإخلاء. وأشار إلى أن القوات شرعت بعملية هدم المنزل بدعوى البناء دون ترخيص، بينما المنزل مشيّد على أرضه الخاصة ويملك فيها أوراق رسمية.

وزاد أن جرافات إسرائيلية قامت بجرف حديقة في القرية ذاتها.

/ آليات الاحتلال تقتحم قرية المغير بالضفة الغربية وتنفذ عمليات هدم pic.twitter.com/uJAbdrp8Ot — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) May 29, 2025

وفي نابلس شمالي الضفة، اقتحمت قوة إسرائيلية كبيرة عددا من أحياء المدينة، وحاصرت عمارات سكنية في حي السلام، وأجبرت سكانها على الخروج منها، قبل تفجير منزل الفلسطيني جعفر منى الذي نفذ عملية في تل أبيب.

#شاهد | لحظة تفجير قوات الاحتلال منزل الاستشهادي جعفر منى في نابلس . pic.twitter.com/F2RmmYNujP — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 29, 2025

واستشهد منى في 18 أغسطس/ أب 2024 عقب تنفيذ عملية تفجير في مدينة تل أبيب.

وعادة ما يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم وتفجير منازل فلسطينيين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

ونفذت سلطات الاحتلال خلال أبريل/ نيسان الماضي، 73 عملية هدم طالت 152 منشأة، بينها 96 منزلاً مأهولاً، و10 غير مأهولة، و34 منشأة زراعية وغيرها، وتركزت في محافظات: طوباس بـ59 منشأة، والخليل بـ39، والقدس بـ17.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 972 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.

(الأناضول)