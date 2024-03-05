استشهاد فتى فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة- (فيديوهات)



استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، فتى فلسطينيا جنوبي نابلس، ما رفع حصيلة شهداء الضفة الغربية المحتلة إلى 422 منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية (جهة تواصل رسمية مع الجانب الإسرائيلي) أبلغتها “باستشهاد محمد هشام محمد شحادة (16 عاما) برصاص الاحتلال قرب بلدة حوارة (جنوبي نابلس)”.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، فإن “قوات الاحتلال أطلقت النار على طفل (شحادة)، بالقرب من المفترق الواصل بين حوارة وطريق قلقيلية؛ ما أدى إلى إصابته بجروح، ومنعت طواقم الإسعاف من الاقتراب من المكان”.

واستنادا إلى معطيات وزارة الصحة، ارتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص جيشالاحتلال إلى 422 خلال موجة تصعيد ترافق الحرب على غزة، وأسفرت أيضا عن نحو 4 آلاف و650 جريحا، بالإضافة إلى اعتقال حوالي 7422، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.





وخلَّفت الحرب المتواصلة على غزة عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، بحسب بيانات فلسطينية وأممية؛ مما استدعى مثول إسرائيل، للمرة الأولى منذ قيامها في 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية”.

(وكالات)