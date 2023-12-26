الضفة.. جيش الاحتلال يعتقل القيادية الفلسطينية خالدة جرار ويواصل عملياته بمخيم نور شمس

رام الله: اعتقل الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، خالدة جرار، القيادية البارزة في “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” (يسارية).

وقال شهود عيان إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت مدينة البيرة الملاصقة لرام الله وسط الضفة الغربية فجرا، وداهمت منزل “جرار”، واعتقلتها، بعد عملية تفتيش لمنزلها.

ولم يصدر عن السلطات الإسرائيلية أي تعقيب رسمي حتى اللحظة بشأن اعتقال “جرار”.

وتعد جرار أبرز قيادات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وانتخبت عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) السابق.

وكانت جرار قد اعتقلت عدة مرات لدى السلطات الإسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي تشن إسرائيل حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية تزامنا مع الحرب على قطاع غزة.

كما واصل الجيش الإسرائيلي، منذ مساء الإثنين، عملياته في مخيم نور شمس للاجئين قرب مدينة طولكرم شمال غرب الضفة الغربية.

وقال شهود عيان، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت المخيم بعدد كبير من الآليات العسكرية والجرافات.

وأوضح الشهود أن الجيش فجر شقة سكنية في عمارة مكونة من عدة طوابق، وشرع بتدمير ممتلكات وتجريف شوارع وبنى تحتية.

وبحسب الشهود، فقد حاصرت القوات عمارة سكنية وقصفها بقنابل الانيرجا المحمولة على الأكتاف.

وأوضح الشهود أن اشتباكا مسلحا وقع بين مقاومين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي، وسُمع وقوع انفجارات في عدد من أحياء المخيم.

ولم يصدر عن السلطات الإسرائيلية أي تعقيب رسمي حتى اللحظة بشأن هذه المعلومات.

ومنذ عدة أشهر يشهد مخيم نور شمس توترا متصاعد، نفذ خلالها الجيش الإسرائيلي عدة عمليات عسكرية، دمر خلالها منازل ومحال تجارية، وجرف شوارع وبنية تحتية.

(الأناضول)