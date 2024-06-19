الضفة.. جيش الاحتلال يعتقل طفلا ويصيب فلسطينيين في نابلس- (فيديوهات)

رام الله: اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، طفلا فلسطينيا وأصاب مواطنين أحدهم بالرصاص باليد في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان إن “قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت أحياء من مدينة نابلس، وسط اندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين”.

وبين الشهود أن القوات “اعتقلت الطفل سامي عنتر (15 عاما) قبل انسحابها”.

وفي سياق متصل، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فوريك شرق نابلس، وسط مواجهات مع عشرات الفلسطينيين، أسفرت عن إصابة مواطنا بالرصاص الحي، وفق مصادر محلية.

اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس pic.twitter.com/UuzSbrRmt2 — القسطل الإخباري (@AlQastalps) June 19, 2024

وأكدت مصادر طبية فلسطينية أن “مواطنا أصيب بالرصاص الحي في اليد، والعشرات بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع”.

وأوضح شهود العيان أن قوات الاحتلال الإسرائيلية “استخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما رشق شبان القوات بالحجارة”.

قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز خلال اقتحامها لبلدة بيت فوريك شرق نابلس، قبل قليل. pic.twitter.com/o181tklIn3 — فلسطين بوست (@PalpostN) June 19, 2024

مشاهد من اقتحام قوات الاحتلال قرية أوصرين جنوب شرق نابلس. pic.twitter.com/J0YIxFFO7K — القسطل الإخباري (@AlQastalps) June 19, 2024

وفي وقت سابق الأربعاء، قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 40 مواطنا على الأقل الأربعاء، وإنه اعتقل 90 مواطنا خلال أيام عيد الأضحى، ليرفع عدد الأسرى المعتقلين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 9280 مواطنا.

وبالتزامن مع حربه على غزة، صعد جيش الاحتلال ومستوطنون اعتداءاتهم على الضفة، بما فيها القدس المحتلة؛ ما خلف 549 شهيدا وحوالي 5 آلاف و200 جريح، إلى جانب المعتقلين الفلسطينيين.

ومنذ 7 أكتوبر تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 122 ألف شهيد وجريح فلسطيني، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.

(الأناضول)