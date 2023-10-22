الضفة.. جيش الاحتلال يقتحم بلدة قباطية ويحاصر منزلا

رام الله: اقتحمت قوة من الجيش الإسرائيلي، الأحد، بلدة قباطية قرب جنين شمالي الضفة الغربية، وحاصرت منزلا.

وقال شهود عيان، إن قوات خاصة إسرائيلية تحاصر منزلا في بلدة قباطية، وتطالب من بداخله بتسليم أنفسهم.

وأشار الشهود إلى أن الجيش فرض طوقا حول المنزل، وأن اشتباكا مسلحا وقع بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين.

وفي وقت سابق الأحد، استشهد 4 فلسطينيين بالضفة الغربية بينهم اثنان في قصف على مسجد بمخيم جنين.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع تدهور الأوضاع في قطاع غزة.

ولليوم السادس عشر على التوالي، يتعرض قطاع غزة المحاصر منذ 2006، لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية سماها “السيوف الحديدية”.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

(الأناضول)