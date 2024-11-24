الضفة.. جيش الاحتلال يقتحم قرية فلسطينية ويحول منزلا لثكنة- (فيديو)

رام الله: اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، قرية المغير، شمال شرق مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، وداهم منزلا فلسطينيا، وحوّله إلى ثكنة عسكرية.

وقال رئيس مجلس القرية أمين أبو عليا إن “جيش الاحتلال اقتحم قرية المغير، وداهم منزل المواطن وحيد أبو نعيم، واحتجز قاطنيه بإحدى الغرف، وحوّله إلى ثكنة عسكرية، ورفع على سطحه العلم الإسرائيلي”.

وأضاف أبو عليا، أن “مواجهات تدور بين الحين والآخر في محيط المنزل، يطلق خلالها الجيش الإسرائيلي قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع على الأهالي الذين يستخدمون الحجارة”.

وأشار إلى أنه لم تسجل إصابات على الفور.

حملة اعتقالات مستمرة يشنها جيش الاحتلال في قرية المغير شمال شرق رام الله منذ 12 ساعة وسط اقتحام للمنازل والاعتداء على المواطنين بالضرب وتعطيل كافة المدارس في القرية. pic.twitter.com/IVTm52sNYh — ق.ض 𓂆 (@qadeyah_) November 24, 2024

وتتعرض قرية المغير، إلى هجمات متكررة من مستوطنين إسرائيليين، وكان أعنفها في أبريل/ نيسان الماضي، حيث هاجم عشرات المستوطنين القرية من المنطقة الشرقية، وأطلقوا النار على منازل الفلسطينيين وأحرقوا عدة مركبات.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة، كما وسّع المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم، ما أسفر عن 795 شهيدا، ونحو 6 آلاف و450 جريحًا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(الأناضول)