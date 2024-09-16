الضفة.. جيش الاحتلال يقتحم مخيم الدهيشة في بيت لحم

بيت لحم: اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، الاثنين، مخيم الدهيشة جنوبي الضفة الغربية.

وقال شهود عيان، إن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم الدهيشة في بيت لحم وأن مواجهات اندلعت بينها وبين فلسطينيين.

وأشار الشهود إلى أن “قوات الجيش تقوم بنشر القناصة على أسطح المباني في المخيم”.

وبين الشهود، أن القوات الإسرائيلية دفعت بتعزيزات عسكرية للمخيم.

وبموازاة حربه على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة ما أسفر عن استشهاد 704 وإصابة نحو 5 آلاف و700، إضافة للمعتقلين، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

فيما خلفت حربه المدمرة على غزة والتي تحظي بدعم أمريكي أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

(الأناضول)