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الاحتلال يقتل فلسطينيا ويحتجز جثمانه بعد محاصرة منزل بلدة عقابا في طوباس- (فيديوهات)

9 - نوفمبر - 2024

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رام الله: استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي الذي احتجز جثمانه، السبت، عقب حصار منزله شمالي الضفة الغربية.

وقصفت قوة إسرائيلية، صباح السبت، المنزل في بلدة عقابا بمدينة طوباس شمالي الضفة الغربية.

وأوضح شهود عيان بأن قوات إسرائيلية قصفت بقذيفة “انيرجا” المضادة للدبابات منزلا في بلدة عقابا بمدينة طوباس، دون ذكر تفاصيل مصير من كان بداخله.

وتحدث الشهود عن اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط المنزل المحاصر.

وذكروا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى عقابا.

وفي بيان، قالت “سرايا القدس” الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها “يخوضون معارك ضارية مع القوات الإسرائيلية في محيط المنزل المحاصر بعقابا، ويمطرون قوات المشاة وتمركزات القناصة بزخات من الرصاص”.

وبموازاة الإبادة في قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن 779 شهيدا، ونحو 6 آلاف و300 جريح منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

فيما أسفرت الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي في غزة عن أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 9, 2024 الساعة 7:43 ص

    ألا لعنة الله على عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي القذر الذي يعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥

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