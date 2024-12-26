الضفة.. جيش الاحتلال ينسحب من طولكرم عقب عملية استمرت يومين- (فيديو)

القدس المحتلة: انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، من مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة بعد عملية عسكرية استمرت يومين وأسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: “أنهت قوات الأمن حملة عسكرية في منطقة طولكرم استمرّت يوميْن”.

وأضاف: “أغارت طائرة لسلاح الجو خلال الحملة على عدة خلايا مسلحة، وقضت القوات على مسلحين اثنين خلال اشتباك وجهًا لوجه ودمرت عشرات العبوات الناسفة المزروعة على الطرقات، واعتقلت عددًا من المشتبه فيهم وصادرت وسائل قتالية”.

وتابع جيش الاحتلال الإسرائيلي: “قتل خلال العملية الناشطون: قصي عكاشة، وجعمة عبيد، وعمران حارون”.

ومساء الأربعاء، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” استشهاد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد محاصرة وقصف المنزل الذي تواجد فيه شمال مدينة طولكرم.

“مش مسلّم حالي”.. شاب فلسطيني يرفض تسليم نفسه لقوات الاحتلال التي تحاصره داخل أحد المنازل في بلدة قفين شمال طولكرم بالضفة الغربية pic.twitter.com/LOov1XeOlo — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 25, 2024

ووفق “وفا”، ارتفع عدد الشهداء في طولكرم منذ بدء العدوان الإسرائيلي على المحافظة ومخيماتها فجر الثلاثاء إلى 9 فلسطينيين، بالإضافة إلى إصابة 19 آخرين.

وباتت مدن وبلدات الضفة الغربية مؤخرا مسرحا لاقتحامات يومية ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون، يتخللها سقوط شهداء وجرحى فلسطينيين، بالإضافة إلى اعتقالات وتخريب ممتلكات عامة وخاصة.

وأسفر التصعيد في الضفة عن 834 شهيدا ونحو 6 آلاف و500 جريح فلسطينيين، منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استنادا إلى بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

بينما خلفت الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة بدعم أمريكي مطلق، أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

(الأناضول)