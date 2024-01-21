الضفة.. جيش الاحتلال يهدم منزلين فلسطينيين بالخليل

رام الله: هدم الجيش الإسرائيلي، فجر الأحد، منزلين بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، يعودان لعائلتي شابّين فلسطينيين، قتلهما جنوبي القدس في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وأفاد شهود عيان، بأن “الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية إلى المدينة في وقت متأخر من مساء السبت، وحاصر منزلين لعائلة القواسمي، ودمّر أحدهما بالمواد المتفجرة والآخر بالحفّار (الباقر).

وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت الشرطة الإسرائيلية إصابة 7 إسرائيليين واستشهاد 3 فلسطينيين قالت إنهم نفذوا عملية إطلاق النار عند حاجز عسكري جنوب القدس، ثم أعلنت مصادر فلسطينية لاحقا أنهم “حسن قفيشة، ونصر عبد العفو القواسمي وعبد القادر عبد الله القواسمي”.

ومنذ ذلك الوقت، داهم الجيش الإسرائيلي منازل ذويهم عدة مرات، واعتقل عددا من أقاربهم وأخذ قياسات منازلهم تمهيدا لهدمها، وفق شهود عيان.

من جهته قال مأمون القواسمي، شقيق أحد الشهداء الفلسطينيين الثلاثة المتهمين بالعملية، إن الجيش الإسرائيلي حاصر منزل والده المسنّ عبد العفو القواسمي في منطقة دائرة السير بمدينة الخليل، والمكوّن من طابقين وبمساحة إجمالية 250 مترا مربعا.

وذكر أن عائلة والده مكوّنة من أربعة أفراد وكانت تسكن الطابق الأرضي، بينما كان الطابق العلوي قيد التجهيز، مشيرا إلى أضرار كبيرة في المنازل والمباني القريبة نتيجة التفجير.

وأضاف مأمون: “الاحتلال ينفذ الهدم كعقاب جماعي، مع أنه قتل أخي نصر الذي يتهمه بالمشاركة في العملية”.

ووفق شهود عيان، “هدم الجيش الإسرائيلي بالآليات منزل عبد القادر القواسمي في منطقة بئر المحجر في الخليل”.

كما قال مصدر من عائلة القواسمي، إن “الجيش الإسرائيلي سبق وهدم منزل عبد العفو القواسمي عام 2004 بعد تفجير ابنه أحمد نفسه في حافلة إسرائيلية آنذاك، فيما اغتال الجيش والد عبد القادر القواسمي بالرصاص عام 2003 بعد اتهامه بالضلوع في عدة عمليات ضد إسرائيل”.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023، تشهد الضفة الغربية تصعيدا ميدانيا، حيث كثف الجيش الإسرائيلي الاقتحامات والمداهمات التي أسفرت عن استشهاد 370 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و200 آخرين.

وخلفت الحرب على غزة حتى السبت 24 ألفا و927 شهيدا، و62 ألفا و388 مصابا، وكارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 ملايين شخص، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)