الضفة.. دعوات لأداء صلاة فجر السبت بمراكز المدن نصرة لغزة

الضفة الغربية: انطلقت دعوات شعبية في عدة مدن بالضفة الغربية لأداء صلاة “الفجر العظيم”، السبت، في مراكز المدن نصرة لغزة.

وحسب ما أفادت منصة قناة الأقصى على تلغرام “دعوات في مدن جنين وطولكرم ونابلس لأداء صلاة الفجر العظيم في مراكز المدن نصرة لغزة”، دون مزيد من التفاصيل.

وتأتي هذه الدعوات الفلسطينية في الضفة أسوة بالدعوات التي انطلقت في القدس يوم 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري للحشد والرباط في المسجد الأقصى المبارك كل أيام الأسبوع.

ومساء الجمعة، قالت شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال (خاصة)، إن خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة تعرضت لانقطاع كامل، مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف على خطوط التغذية والأبراج والشبكات.

وتعيش غزة ليلة عصيبة من القصف الأعنف منذ أن نفذت إسرائيل قبل 3 أسابيع عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم “السيوف الحديدية” دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيدا، منهم 3038 طفلا، و1726 سيدة، و414 مسنا، إضافة إلى إصابة 18967 مواطنا بجراح مختلفة.

(الأناضول)