الضفة.. شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي يرفع الإجمالي إلى 122 منذ 7 أكتوبر

رام الله: استشهد 6 فلسطينيين الإثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية، ما رفع العدد الإجمالي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري إلى 122.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان بـ “استشهاد الشاب فؤاد إسماعيل محمود أبو صبحة (23 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي على مدخل يطا جنوب الخليل”، واستشهاد الشاب أحمد نوفل (23 عاما) متأثراً بإصابته برصاص المستوطنين قبل أيام في راس كركر شمال غرب رام الله” ما رفع حصيلة الاثنين إلى 6.

وأكدت الوزارة استشهاد الشاب أحمد نوفل (23 عاما) في راس كركر شمال غرب رام الله.

وقال شهود عيان، إن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي على مدخل بلدة يطا، حيث استخدم الأخير الرصاص الحي والمعدني.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، فإن عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية، ارتفع إلى 122 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: “استشهاد 4 فلسطينيين، بين ليلة الأحد وفجر الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين”.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية تزامنا مع شن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ومنذ 24 يوما يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على الأحياء السكنية بغزة، استشهد فيها أكثر من 8306 بينهم 3457 طفلا والمصابين 21048 ، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وفي الضفة الغربية استشهد 122 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر، كما يشن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 2000 فلسطيني بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

(الأناضول)