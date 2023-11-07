الضفة.. شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال في القدس والخليل

رام الله: استشهد شابان فلسطينيان، الثلاثاء، وأصيب 3 آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات شمال غرب القدس المحتلة والخليل.

وأفادت مصادر طبية بالمستشفى الأهلي في الخليل، ومصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”: “باستشهاد الشاب سعد نمر الفروخ (24 عاما)، وإصابة اثنين آخرين، احدهما بجروح حرجة في البطن، إلى جانب إصابة العشرات بحالات اختناق”.

وحسب المصادر المحلية، فإن “الشهيد سعد هو شقيق الشهيد مجاهد نمر الفروخ الذي ارتقى قبل عدة أيام بأراضي عام 48”.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سعير، فجرا، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها تلك القوات الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه الشبان.

واستشهد شاب فلسطيني ليل الاثنين/الثلاثاء وأصيب آخر برصاص الجيش الإسرائيلي قرب بلده بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محليه لـ”وفا” بأن “قوات الاحتلال أطلقت النار على شابين قرب جبل الجبيعة المقام عليه جدار الفصل العنصري بالبلدة، قبل أن تقوم باعتقالهما”.

وقالت المصادر إن “قوات الاحتلال أبلغت في وقت لاحق باستشهاد الشاب مصعب مجاهد كامل المطري (19 عاما)، حيث تم نقله إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله”.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن “إصابتين بالرصاص الحي بالفخذ خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الظاهرية قرب الخليل حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهما للمستشفى”.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينه طولكرم بأعداد كبيرة برفقة جرافتين عسكريتين، كما اقتحمت بلدة سلواد برام الله وقرية فقوعة في جنين.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلده بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، وحطمت نصبا خاصا بشهداء البلدة.

وأصيب شاب، برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

وافادت مصادر محليه بإصابة شاب برصاص الاحتلال في بطنه وتم نقله إلى المركز الطبي في البلدة، ومن ثم تحويله للعلاج في مستشفى رام الله.

وأصيب عدد من الفلسطينيين، بالاختناق بالغاز السام والمسيل للدموع، خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة الخضر جنوب بيت لحم.

واقتحمت القوات البلدة وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المنازل في منطقتي التل والبالوع، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، وعولجوا ميدانيا.

وأفادت مصادر أمنية لـ “وفا”، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سنجل شمال رام الله، واعتقلت الشاب جهاد شادي صايل طوافشة (21 عاما)، خلال عمله في ورشته لتجليس السيارات.

(الأناضول)