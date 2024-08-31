الضفة.. عائلات تنزح من الحي الشرقي في جنين جراء العمليات الإسرائيلية- (صور)

جنين: بدأت عائلات فلسطينية، مساء الجمعة، النزوح من الحي الشرقي في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، نتيجة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية لليوم الثالث على التوالي.

قال نازحون من الحي الشرقي الذي تتركز فيه العمليات العسكرية، إنهم غادروا منازلهم “تحت ضغط العمليات الإسرائيلية ونتيجة عدم توفر المواد الغذائية والمياه”.

وذكر الفلسطيني جابر أبو ريح وهو يسير برفقة زوجته وأطفاله حاملا أصغرهم: “اقتحم الجيش الإسرائيلي منزلنا جالبا معه معداته وطعامه وكل ما يلزمه، وحوّل منزلنا إلى نقطة عسكرية”.

وأضاف: “قال لنا الجيش (بالعامية) دبروا حالكم (أوجدوا أماكن بديلة) القصة طويلة”.

وعن الأوضاع في الحي الشرقي، قال أبو ريح: “الدمار كبير، الجيش ينفذ حربا حقيقية، والسكان دون طعام ولا دواء ولا شراب”.

وأشار إلى أنه نزح مع عائلته “سيرا على الأقدام منذ نحو ساعة وتسلقنا جبلا حرجيا إلى المجهول”.

أبو الريح واحد من عدة عائلات بينهم نساء وأطفال ومسنون نزحوا من الحي الشرقي في جنين هربا من العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وفي وقت سابق اليوم، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها تواجه “صعوبة كبيرة في الاستجابة لمناشدات المواطنين المحاصرين في مدينة جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي، وذلك بسبب إعاقة قوات الاحتلال لحركة مركبات الإسعاف ومنع طواقمها من الوصول إلى وجهتهم لأداء عملهم الإنساني”.

وأضافت أن طواقمها “بالإضافة لتقديم الإسعاف الأولي للمصابين والمرضى ونقل الشهداء، تقوم بمحاولة تلبية مناشدات المواطنين الذين بحاجة إلى أدوية، أو حليب للأطفال أو فوط، أو مواد غذائية نفذت لديهم جراء الحصار الشديد المفروض من قبل الاحتلال على المنطقة”.

(الأناضول)