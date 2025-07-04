الضفة.. فلسطينيون يفككون بؤرة استيطانية في بلدة سنجل- (فيديو)

رام الله: انطلقت بعد ظهر اليوم الجمعة مسيرة حاشدة من أهالي بلدتي سنجل والمزرعة الشرقية شمال رام الله، في محاولة للوصول إلى أراضيهم المهددة بالاستعمار.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستعمرين أغلقوا الطرق الواصلة إلى جبل الباطن ومنطقة التل، جنوب بلدة سنجل، واحتشدوا بحماية من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في خيمة قاموا بنصبها في منطقة (التل) الأثرية جنوب سنجل، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأشعل المستعمرون المقتحمون لمنطقة التل الأثرية، حرائق في أراضي المواطنين، بالتزامن مع استمرار توافد أعداد كبيرة منهم إلى المكان، لمنع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم.

وبيّن أن الناشطين استطاعوا الوصول إلى إحدى البؤر الاستيطانية وتفكيك كل الغرف التي شيدها المستوطنون من الصفيح والأخشاب.

وأكد طوافشة أن “هذه الأراضي ملك لأهالي بلدتي سنجل والمزرعة الشرقية وتقع ضمن الأراضي المصنفة ألف حسب اتفاق أوسلو ويملك السكان فيها أوراق رسمية وطابوا يعود للعهد الأردني (1948-1967) في الضفة الغربية”.

وصنفت اتفاقية أوسلو 2 (1995) أراضي الضفة 3 مناطق: “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”ج” تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتشكل الأخيرة نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة.

وأوضح طوافشة أن المستوطنين شيدوا بؤر استيطانية قبل شهر على تلك الأراضي ومنعوا المواطنين والمزارعين من الوصول إليها بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقدّر مساحة الأراضي بحوالي ألف دونم، وجميعها مزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات والمحاصيل الحقلية (حبوب، وخضار)، وفيها شوارع معبدة، وغرف زراعية.

طوافشة أشار إلى أن اعتداءات المستوطنين أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين وحرق مزارع وغرف زراعية خلال الشهر الماضي.

وخلال مايو/ أيار ارتكب مستوطنون إسرائيليون 415 اعتداء بالضفة الغربية المحتلة، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية فلسطينية).

وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 989 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 17 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 189 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

(وكالات)