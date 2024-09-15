الضفة.. قوة إسرائيلية تعتدي على فلسطينية وتتسبب بإجهاضها

الخليل: تسبب اعتداء قوة إسرائيلية على منزل عائلة فلسطينية في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بإجهاض الزوجة ونقلها إلى المستشفى، وفق مصدر رسمي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، الأحد، نقلا عن مصادر محلية لم تسمها، إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المنطقة الجنوبية وحارات البلدة القديمة من مدينة الخليل، وداهمت عدة منازل، واعتدت على المواطن نضال الجعبري وعائلته، ما أدى إلى اجهاض زوجته، وتم نقلها إلى المستشفى”.

في السياق، أكدت الوكالة الرسمية أن “مستعمرين (مستوطنين) اعتدوا على المواطنين في حارة جابر، وواد الحصين، ومنطقة الراس في البلدة القديمة من المدينة، وأطلقوا النار باتجاه منازل المواطنين”

وأشارت إلى أن “مستعمرين مسلحين نظموا مساء أمس (السبت) مسيرة استفزازية انطلقت من محيط الحرم الإبراهيمي في الخليل، وجابت حارات البلدة القديمة، واعتدوا على ممتلكات المواطنين، ومنعوهم من التجول أو الخروج من منازلهم”.

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صعّد الجيش الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن استشهاد 703 فلسطينيين بينهم 159 طفلا، وجرح نحو 5 آلاف و 700، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

ومتجاوزة كل المعايير والقوانين والتحذيرات الدولية، تواصل إسرائيل حملات الإبادة الجماعية في غزة، والتي شارفت على إتمام عامها الأول، مخلفة أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

(الأناضول)