استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بعد محاصرة منزله في بلدة عقابا شمال طوباس

طوباس: استشهد الشاب الفلسطيني عبد الرؤوف راجح حامد المصري (37 عاما)، ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، بعد محاصرته داخل منزله في بلدة عقابا شمال طوباس.

وأفادت مصادر محلية أن قوات خاصة تسللت إلى بلدة عقابا وحاصرت منزلا، فيما دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية إلى البلدة.

كما أفادت مصادر في الهلال الأحمر أن طواقمها تلقت بلاغا عن إصابة داخل المنزل المحاصر، لكن قوات الاحتلال عملت على احتجاز الشاب المصاب واعتقاله والانسحاب من البلدة، قبل أن يتم التأكد من استشهاده من قبل مصادر أمنية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأفاد شهود عيان بأن القوات الإسرائيلية قصفت منزال عائلة الشهيد بقذيفة “انيرجا” المضادة للدبابات

ولفت شهود العيان إلى اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين والجيش الإسرائيلي داخل البلدة، وتفجير عبوة ناسفة استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية.

(وكالات)