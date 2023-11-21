الضفة.. مستوطنون إسرائيليون يحرقون مدرسة فلسطينية

رام الله: أحرق مستوطنون إسرائيليون، مساء الثلاثاء، مدرسة فلسطينية في تجمع أُجبر سكانه على الهجرة منه بسبب تكرار اعتداءات المستوطنين عليهم.

وقال عادل الطِل، وهو ناشط في تجمع قرية زَنوتا جنوبي الخليل (جنوب) للأناضول، إن “مستوطنين من بؤر استيطانية مجاورة أقدموا عصر اليوم (الثلاثاء) على حرق مدرسة التجمع”.

وأوضح أن “النيران أتت على ثلاثة صفوف من أصل سبعة في المدرسة التي بُينت جدرانها من الخشب والإسمنت ومسقوفة بالزينكو (صفيح)”.

الطِل تابع أن “32 طالبا وطالبة كانوا يتعلمون في المدرسة قبل 7 أكتوبر (تشرين الأول الماضي)، لكن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين وإغلاق الطرق لم يتمكن المعلمون مع الوصول إلى المدرسة، ودفعت التهديدات سكان القرية إلى الهجرة منها”.

ولفت إلى أن المدرسة سبق “وهدمت من جانب الاحتلال 3 مرات بحجة البناء دون ترخيص في المنطقة المصنف ج”.

وصنفت اتفاقية أوسلو لعام 1993 أراضي الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق: “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية.

فيما تخضع “ج” لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل نحو 60 في المئة من الضفة ويُمنع فيها أي تغيير على الأرض دون موافقة إسرائيلية من شبه المستحيل الحصول عليها، وفقا لمنظمات دولية.

وفي 28 أكتوبر، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية “إجبار أكثر من 250 مواطنا في قرية زنوتا على ترك منازلهم وأراضيهم، بسبب اعتداءات المستوطنين المتواصلة”.

وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، في تقرير مؤخرا، فإن عدد الاعتداءات التي نفذها مستوطنون خلال أكتوبر بلغ “رقما قياسيا وهو 390 اعتداءً في شهر واحد، ما تسبب باستشهاد 9 فلسطينيين على يد المستعمرين المسلحين”.

كما أفادت الهيئة بأن هجمات المستوطنين “أدت إلى تهجير 9 تجمعات فلسطينية بدوية تتكون من 100 عائلة تشمل 810 أفراد من أماكن سكنهم إلى أماكن أخرى”.

وتفيد بيانات حركة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية بوجود نحو 694 ألف مستوطن و145 مستوطنة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من حكومة إسرائيل) بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية.

وفي 7 أكتوبر الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية؛ إثر بدء إسرائيل حرب مدمرة على قطاع غزة، وإعلان الفصائل الفلسطينية عن إطلاق معركة “طوفان الأقصى”.

(الأناضول)