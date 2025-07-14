الضفة.. مستوطنون إسرائيليون يخربون آبار “عين سامية”- (تدوينة)

رام الله: قالت مصلحة مياه محافظة القدس، الاثنين، إن مستوطنين إسرائيليين هاجموا آبار مياه عين سامية شرقي رام الله وسط الضفة الغربية، وقاموا بتخريب وتدمير فيها أدى إلى انقطاع التحكم بها.

وأضافت المصلحة في بيان: “اقتحمت مجموعة من المستوطنين جميع آبار عين سامية الليلة الماضية وقاموا بتخريب ودمار كبير فيها أدى إلى انقطاع الاتصال والتحكم بالكامل بها”.

وبينت أن هذه الآبار هي المصدر الوحيد لتزويد عشرات القرى والتجمعات السكانية بالمياه.

وأضافت: “بالرغم من توجه المصلحة بالشكوى لدى كافة الجهات الرسمية إلا أن اعتداءات المستوطنين تزداد وتيرتها ووحشيتها يوما بعد يوم”.

وتابعت: “في حال عدم وضع حد فوري لهذه الاعتداءات فإن المنطقة جميعها ستتعرض لكارثة مائية لم يسبق لها مثيل”.

وتقع آبار عين سامية في السفوح الشرقية للضفة الغربية وتشهد منذ ما قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 هجمات استيطانية كبيرة، لكن مع بدء حرب الإبادة في غزة سيطر المستوطنون الإسرائيليون على المنطقة وطردوا المزارعين الفلسطينيين منها، الأمر الذي يعيق سلطة مياه القدس من أداء عملها.

ويوجد في “عين سامية” الواقعة في أراضي بلدة كفر مالك شرقي رام الله، ستة آبار مياه، تزود غالبية بلدات شرقي رام الله بمياه الشرب، منذ ستينيات القرن الماضي.

وتحوي المنطقة بحسب أرشيف مجلس قروي كفر مالك، على آثار تعود لعهود كنعانية وبيزنطية، وعثمانية.

وتقع المنطقة على السفوح الشرقية لجبال رام الله المطلة على غور الأردن، وتعد بمثابة “السلة الغذائية” لبلدة كفر مالك، حيث تزرع بالحبوب، والزعتر، والحمضيات والخضار.

وبالتوازي مع الإبادة في قطاع غزة، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 998 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

يأتي ذلك بينما ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 196 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.

(الأناضول)