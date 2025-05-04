الضفة.. مستوطنون إسرائيليون يعتدون على فلسطينيين وممتلكاتهم

رام الله: نفذ مستوطنون إسرائيليون، مساء الأحد، سلسلة اعتداءات استهدف فلسطينيين وممتلكاتهم في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، فيما اعتقل 4 مواطنين بينهم مسن وطفل.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا” أن مستوطنين أحرقوا غرفا زراعية قرب المغيّر شمال شرق مدينة رام الله، وسط الضفة.

وأضافت أن مستوطنين هاجموا منطقة “سهل سيع” بين قريتي المغير وأبو فلاح، وأحرقوا غرفا زراعية تعود لمواطنين من قرية أبو فلاح وبلدة ترمسعيا المجاورتين.

وشرقي الضفة، قالت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو (غير حكومية) في بيان إن مستوطنين هاجموا تجمع المعرجات شمال غرب مدينة أريحا “واعتدوا على ممتلكات المواطنين في محاولة جديدة لتهجير السكان البدو من أراضيهم”.

ونقل البيان عن المشرف العام على المنظمة حسن مليحات قوله إن “المستوطنين حاولوا إحراق منزل يعود لأحد سكان التجمع، كما أقدموا على سكب مواد مشتعلة على تراكتور (جرار) زراعي بهدف إحراقه، قبل أن يتدخل الأهالي ويتمكنوا من إبعادهم”.

وأضاف أن “الاعتداء تم تحت أنظار قوات الاحتلال التي لم تتدخل، الأمر الذي يشير إلى تواطؤ واضح وتشجيع ضمني لهذه الاعتداءات المتكررة على التجمعات البدوية”.

وشمالي الضفة، ذكرت “وفا” أن مستوطنين اعتدوا على عدد من المواطنين الفلسطينيين في قرية عينابوس جنوب مدينة نابلس.

وأضافت أن “مستعمرين، بحماية جيش الاحتلال، هاجموا منطقة الخلة في القرية، واعتدوا بالضرب على عدد من المواطنين وأطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز السام”.

أما جنوبي الضفة، فقال الناشط في متابعة الانتهاكات الإسرائيلية، أسامة مخامرة إن مستوطنين مصطحبين معدات حفر داهموا قرية بيرين جنوب شرق مدينة الخليل “وقاموا بعمليات حفر في أراضي المواطنين، وسط تخوفات من أعمال توسع استيطانية”.

على صعيد الاعتقالات، ذكرت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) أن الجيش الإسرائيلي اعتقل “مواطنين اثنين من خربة يانون، قرب بلدة عقربا جنوب شرق مدينة نابلس”، دون إيراد مزيد من التفاصيل.

كما اعتقل جيش الاحتلال فلسطينيين اثنين من بلدة بيت أمّر شمال مدينة الخليل.

وقال شهود عيان إن المعتقلين هما مسن وطفل، جرى اعتقالهما عندما كانا يعملان في أرض زراعية قرب مدخل البلدة.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، نفذ المستوطنون 860 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2025.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 960 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل إبادة ممنهجة بقطاع غزة خلفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(وكالات)