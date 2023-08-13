الضفة.. مستوطنون يخربون مدرسة فلسطينية مهددة بالهدم

رام الله: اقتحم مستوطنون إسرائيليون، الأحد، مدرسة فلسطينية مهددة بالهدم بواسطة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، بأن مستوطنين اقتحموا مدرسة “رأس التين” شرقي رام الله، وسط الضفة، وحطموا نوافذها وخربوا محتوياتها.

وأشارت إلى أن المدرسة ‏تقع في تجمع بدوي فلسطيني بأراضي قرى كفر مالك، وخربة أبو فلاح، والمغير شرقي رام الله، وشيدت عام 2020، ضمن مدارس التحدي الفلسطينية.

ولفتت إلى أنه في أكتوبر/ تشرين أول عام 2020 صدر قرار سلطات الاحتلال بهدم المدرسة، بحجة أنها تقع في منطقة خاضعة لسيطرة الاحتلال الكاملة، ويحظر فيها البناء لأي سبب كان حتى لو كانت مدرسة.

وفي وقت سابق الأحد، اقتحم مستوطنون مدرسة “التحدي” في تجمع وادي السيق البدوي شرقي رام الله، وحطموا نوافذها وخربوا محتوياتها أيضا.

وفي الضفة الغربية 18 مدرسة من مدارس “التحدي”، أقامتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (رسمية) بدعم دولي في المناطق المصنفة “ج”، التي تمنع سلطات الاحتلال البناء فيها، بحجة عدم وجود تراخيص للبناء، من شبه المستحيل الحصول عليها.

بدورها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، “إقدام المستوطنين على اقتحام مدرستي “رأس التين” و”التحدي”.

وذكرت أن اقتحام المدارس يأتي “في تصعيد خطير لاعتداءات المستوطنين واستهدافهم للمؤسسات التربوية والتعليمية الفلسطينية، خاصة تلك التي تقع في المناطق المصنفة “ج” المهددة بالاستيلاء عليها”.

وتابعت أن “هذه الاعتداءات تندرج في إطار محاولات دولة الاحتلال أسرلة الضفة الغربية وتهويدها وضمها، ومحاربة جميع أشكال الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني في تلك المناطق المستهدفة بالاستيطان”.

وحملت الخارجية حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن نتائج هذه الاعتداءات، مطالبة “الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المختصة وفي مقدمتها اليونسكو، بتحمل مسؤولياتها في توفير الحماية للمؤسسات التعليمية”.

وفي سياق آخر، قالت “وفا”، إن “الجيش الإسرائيلي اعتقل الشابين الفلسطينيين فراس محمد شحادة من مخيم طولكرم خلال مروره عبر حاجز زعترة العسكري جنوبي نابلس، وليث حدرب من بلدة عتيل شمال طولكرم، بعد استدعائه لمقابلة مخابراتها”.

وأوضحت أن، قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت قصي أبو سلعوم، وعبد سكافي من حي الثوري ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك” في مدينة القدس.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو 5 آلاف، بينهم 32 أسيرة، ونحو 160 طفلًا، وفق معطيات نادي الأسير غير الحكومي.

(وكالات)