الضفة.. مستوطنون يصيبون فلسطينيا والجيش يواصل اقتحاماته

نابلس (الضفة الغربية المحتلة): شن مستوطنون إسرائيليون، مساء الثلاثاء، 3 هجمات جديدة بالضفة الغربية أسفرت عن إصابة فلسطيني وإتلاف أشجار زيتون، بالتزامن مع اقتحام الجيش الإسرائيلي مناطق فلسطينية متفرقة بالضفة.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية الرسمية (وفا) إن مواطنا أُصيب في اعتداء للمستوطنين قرب حاجز زعترة جنوب مدينة نابلس، شمال الضفة.

وأوضحت أن “مستوطنين هاجموا بالحجارة مركبات المواطنين قرب حاجز زعترة؛ ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح في رأسه، وتضرر مركبته”.

وجنوب الضفة، قالت “وفا” إن مستوطنين هاجموا مزارعين فلسطينيين في قرية المنية جنوب شرق مدينة بيت لحم.

وأضافت أن “حوالي 150 مستوطنا هاجموا المزارعين شرق القرية، بحماية قوات الاحتلال، وسط إطلاق الرصاص؛ ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات”.

وجنوب مدينة الخليل، ذكرت “وفا” أن مستوطنين أتلفوا أشجار زيتون بإحدى قرى منطقة مسافر يطا.

وأوضحت أن “المستوطنين أطلقوا أغنامهم في أراضي المواطنين المزروعة بأشجار زيتون في قرية المفقرة في مسافر يطا (…) ما أدى لإتلافها، وقاموا بجولات استفزازية في عدة قرى أخرى بالمنطقة”.

يأتي ذلك فيما تواصلت اقتحامات الجيش الإسرائيلي لمناطق الضفة.

ففي مدينة بيت لحم، ذكر شهود عيان أن الجيش الإسرائيلي اقتحم قرية الخضر جنوبي المدينة، وأطلق الرصاص الحي والمطاطي دون أن يبلغ عن إصابات.

كما قال شهود عيان للأناضول إن قوة إسرائيلية اقتحمت المناطق الشرقية من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية وأطراف مخيمات عسكر الجديد والقديم وبلاطة شرقي المدينة.

وأضافوا أن “أصوات انفجارات وإطلاق نار سمعت في أطراف مخيم عسكر بالتزامن مع الاقتحام”، مشيرين إلى انسحاب القوات الإسرائيلية لاحقا باتجاه حاجز حوارة جنوبي نابلس.

من جهتها، قالت سرايا القدس-كتيبة نابلس (الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي) على قناتها في تلغرام إن عناصرها خاضوا “اشتباكات ضارية مع قوات العدو المقتحمة في محاور القتال بمخيم بلاطة واستهدفوا القوات المقتحمة في محاور القتال المختلفة بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مباشرة”.

(الأناضول)